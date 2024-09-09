Окупанти 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини упродовж доби. З лінії фронту евакуйовано 2011 людей, у тому числі 210 дітей.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. Всього пошкоджено або знищено 21 будинок. У Кураховому пошкоджено 12 будинків, у Гірнику – приватний будинок і багатоповерхівку, в Острівському – 3 будинки, ще 1 – у Ганнівці. У Покровську знищено 3 приватні будинки.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Донеччини

Краматорський район. Ворог пошкодив або знищив 29 будинків та промислову будівлю. У Торському Лиманської громади зруйновано будинок. В Іллінівській громаді пошкоджені 14 об'єктів: 10 в Іллінівці, 3 в Катеринівці і 1 у Плещіївці. У Костянтинівці пошкоджено промислову будівлю; також у громаді зруйновано будинок і пошкоджено 4 у Миколаївці, зруйновано будинок у Марковому, пошкоджено 5 будинків у Предтечиному і 3 у Віролюбівці.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Донеччини

Бахмутський район. Росіяни пошкодили 11 будинків та 2 промислові будівлі. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Донеччини

Вчора росіяни вдарили по готелю у Миколаївці на Донеччині авіабомбами з УМПК. Двоє чоловіків загинули.