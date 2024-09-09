Сили оборони упродовж доби ліквідували 1150 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1150 окупантів, 26 артилерійських систем, 9 бойових броньованих машин та 3 танки ворога.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 626410 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8639 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16906 (+9) од,
- артилерійських систем – 17830 (+26) од,
- РСЗВ – 1180 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14897 (+33),
- крилаті ракети ‒ 2588 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24262 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 3049 (+2).
Дані уточнюються.