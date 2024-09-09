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Сили оборони упродовж доби ліквідували 1150 окупантів

Росія втратила 26 артилерійських систем, 9 бойових броньованих машин та 3 танки.

Сили оборони упродовж доби ліквідували 1150 окупантів
Українські війська
Фото: 31 ОМБр

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1150 окупантів, 26 артилерійських систем, 9 бойових броньованих машин та 3 танки ворога.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 626410 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8639 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16906 (+9) од,
  • артилерійських систем –  17830 (+26) од,
  • РСЗВ – 1180 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14897 (+33),
  • крилаті ракети ‒ 2588 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24262 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3049 (+2).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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