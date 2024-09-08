Зеленський: є нові домовленості про снаряди для України, фінанси для виробництва зброї, дронів і ракет

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що упродовж тижня з'явилися нові домовленості щодо снарядів для України. Також є домовленості щодо фінансів для виробництва зброї, дронів і ракет в Україні.

"ППО – незмінний пріоритет. І ми продовжуємо на всіх рівнях переконувати партнерів щодо далекобійності. Росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для Росії. Далекобійність – одне з таких ключових, стратегічних рішень", – прокоментував глава України.

Він також подякував усім, хто допомагає наближати ці "безумовно необхідні" кроки партнерів.

"Зараз за оголошені кроки на «Рамштайні» й за іншу допомогу, яка була погоджена саме на цьому тижні я хочу відзначити Німеччину, Америку, Британію, Канаду, Іспанію, Нідерланди, Швецію, Норвегію, Румунію, Литву та Латвію. Дякую всім вам, друзі", – наголосив Зеленський.