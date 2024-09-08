Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Deep State: Сили оборони підняли прапор в центрі селища Нью-Йорк
Deep State: Сили оборони підняли прапор в центрі селища Нью-Йорк
ЗМІ: Україна контратакує під Покровськом
ЗМІ: Україна контратакує під Покровськом
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Ви тільки не відвертайтеся
Ви тільки не відвертайтеся
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Колишній віцепрезидент-республіканець підтримав Гарріс і назвав Трампа найбільшою загрозою
Колишній віцепрезидент-республіканець підтримав Гарріс і назвав Трампа найбільшою загрозою
ГоловнаПолітика

Литвин став радником Президента з питань комунікацій

Ексочільник Закарпатської області Віктор Микит обійматиме посаду заступника керівника ОПУ.

Литвин став радником Президента з питань комунікацій
Володимир Зеленський
Фото: Telegram

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Литвина радником Президента з питань комунікацій, а Віктора Микиту — заступником керівника ОПУ.

Про це йдеться у в указах від 8 вересня 2024 року на сайті Президента. 

"Призначити Литвина Дмитра Володимировича радником Президента України з питань комунікацій", — ідеться у документі.

Також, Віктора Микиту звільнено з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Його призначено  заступником керівника Офісу президента, як й Ірину Верещук. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies