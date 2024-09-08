Литвин став радником Президента з питань комунікацій

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Литвина радником Президента з питань комунікацій, а Віктора Микиту — заступником керівника ОПУ.

Про це йдеться у в указах від 8 вересня 2024 року на сайті Президента.

"Призначити Литвина Дмитра Володимировича радником Президента України з питань комунікацій", — ідеться у документі.

Також, Віктора Микиту звільнено з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Його призначено заступником керівника Офісу президента, як й Ірину Верещук.