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В МЗС України відреагували на передачу Іраном балістичних ракет до РФ

У разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.

В МЗС України відреагували на передачу Іраном балістичних ракет до РФ
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Підтвердження передачі Іраном балістичних ракет до РФ матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.

Про це ідеться у заяві Міністерства закордонних справ України від 7 вересня.

"Вже понад два роки Україна та українці щоденно потерпають від російських терористичних обстрілів усіма видами смертоносного озброєння, зокрема дронами іранського виробництва. Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу", — йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві закордонних справ закликали світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки.

Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї Росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті, наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

"Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", — додали в МЗС.

  • Речник Ради безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що постачання Іраном балістичних ракет до Росії є "різкою ескалацією" у підтримці ісламською республікою війни в Україні.
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