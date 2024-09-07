В МЗС України відреагували на передачу Іраном балістичних ракет до РФ

У разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.

Підтвердження передачі Іраном балістичних ракет до РФ матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.

Про це ідеться у заяві Міністерства закордонних справ України від 7 вересня.

"Вже понад два роки Україна та українці щоденно потерпають від російських терористичних обстрілів усіма видами смертоносного озброєння, зокрема дронами іранського виробництва. Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу", — йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві закордонних справ закликали світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки.

Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї Росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті, наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

"Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", — додали в МЗС.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Кремль вже отримав партію з кількох сотень ракет малої дальності "Фатх-300". Десятки російських військовослужбоців проходили на території Ірану навчання щодо використання цієї зброї.