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У Воронезькій області РФ оголосили евакуацію через детонацію боєприпасів

Відомо, що атаку було здійснено на склад із боєприпасами в селі Солдатське.

У Воронезькій області РФ оголосили евакуацію через детонацію боєприпасів
Фото: ASTRA

На території Острогозького району Воронезької області РФ вночі виникла пожежа поруч із вибухонебезпечними об'єктами через що почалася детонація. В області оголошено режим НС.

За інформацією губернатора Воронезької області, дрон був "виявлений і пригнічений" в Острогозькому районі. За його словами, через падіння безпілотника "виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети, розпочалася детонація". 

Постраждалих, за його словами, немає.

Місцеві жителі повідомляють, що атаку було здійснено на склад із боєприпасами в селі Солдатське.

Водночас, у Міноборони РФ традиційно відзвітували, що за ніч 2 БПЛА збито начебто над територією Бєлгородської області і ще 2 — над територією Курської області. 

Про атаку на Воронезьку область у міноборони РФ мовчать. 

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