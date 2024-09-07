Армія РФ вдарила по Люботину на Харківщині з РСЗВ "Торнадо-С", — Синєгубов

У місті Ізюм мирний житель підірвався на міні.

За добу внаслідок російських обстрілів в Харківській областіпостраждали дев’ятеро людей, найбільше потерпілих через обстріл міста Люботин.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ударів по місту Люботин росіяни завдали 6 вересня зранку. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, війська рф вдарили по місту з РСЗВ "Торнадо-С".

В результаті обстрілів пошкоджені понад 20 приватних будинків, скління вікон та дахи, автомобілі. Постраждали шестеро людей, серед них 16-річна та 14-річна дівчата.

Внаслідок обстрілу території Солоницівської громади Харківського району постраждав 46-річний чоловік, його ушпиталили. Також обстріл спричинив пожежу в екосистемі — горіла трава на площі близько 500 м. кв. Пошкоджено автомобіль.

У лісосмузі неподалік міста Ізюм на невідомому вибуховому предметі підірвався 24-річний чоловік, з вибуховими травмами його госпіталізували.

Найбільше від злочинних дій російських окупантів потерпала Куп’янщина. У місті Куп’янськ внаслідок обстрілу постраждала 88-річна жінка. У Куп’янську-Вузловому пошкоджено обʼєкт логістичної інфраструктури.

Також у Куп’янському районі в селі Колодязне Дворічанської громади горіли дві господарчі споруди і трава на території площею 2 га, а в селі Новоосинове Курилівської громади внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

У Ківшарівці Куп’янської громади сталися пожежі в екосистемах — загальна площа горіння трави та хвойної підстилки склала понад 1,5 тис. м. кв.

Також хвойна підстилка горіла у селах Борова Борівської громади Ізюмського району (на площі 1 га) та Лосівка Вовчанської громади Чугуївського району (900 м. кв.).

У Дергачівській громаді Харківського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені автомобілі, без постраждалих.