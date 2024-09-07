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Ворог атакував Семенівку на Чернігівщині, виникли пожежі

За добу росіяни 11 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини. 

Ворог атакував Семенівку на Чернігівщині, виникли пожежі
обстріли Семенівки Чернігівська область
Фото: В'ячеслав Чаус

Російська армія атакувала FPV-дронами місто Семенівку у Чернігівській області. Внаслідок влучання виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Вкотре ворог бив із артилерії по місту Семенівка. На околицях міста пожежі: горів будинок та господарські споруди. Також пожежі через влучання FPV-дронів ще в одному прикордонному селі громади", — ідеться у повідомленні.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини. Зафіксовано 43 вибухи.

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