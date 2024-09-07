Ворог атакував Семенівку на Чернігівщині, виникли пожежі

Російська армія атакувала FPV-дронами місто Семенівку у Чернігівській області. Внаслідок влучання виникли пожежі.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Вкотре ворог бив із артилерії по місту Семенівка. На околицях міста пожежі: горів будинок та господарські споруди. Також пожежі через влучання FPV-дронів ще в одному прикордонному селі громади", — ідеться у повідомленні.
Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини. Зафіксовано 43 вибухи.
- За даними Генштабу, на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.