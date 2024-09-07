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На тимчасово окупованих територіях України росіяни пошили для дітей уніформу

"Зрівнялівка та позбавлення будь-якого прояву індивідуальності — це ще один метод тотального впливу та контролю над населенням".

На тимчасово окупованих територіях України росіяни пошили для дітей уніформу
Фото: Центр національного спротиву

Окупаційні адміністрації вдягнуть українських дітей, які навчаються у середніх школах на ТОТ, в уніформу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що тепер форма для дійте затверджена законом РФ. 

"І як повідомляє росстандарт — дизайн форми не обговорюється. Вона буде зносостійкою та повітропроникною, а за стилем — післявоєнних часів", — ідеться у повідомленні.

За словами “міністерки” освіти терорристичної організації "ДНР" Ольги Колударової, "уніфікований одяг буде підкреслювати “скромність” дитини та допоможе покращити якість навчання. Щоправда, як одяг може вплинути на якість навчання, колаборантка не пояснила".

"Зрівнялівка та позбавлення будь-якого прояву індивідуальності — це ще один метод тотального впливу та контролю над населенням. І кремль це добре розуміє та не соромиться ним користуватися", — наголошують у спротиві.

Центр національного спротиву закликає допомагати виявляти тих, хто пішов на співпрацю із окупаційним кремлівським режимом.

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