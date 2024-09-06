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Голова МЗС Андрій Сибіга провів розмову з Жозепом Боррелем

Сторони обговорили, зокрема, обговорили вступ України до ЄС.

Голова МЗС Андрій Сибіга провів розмову з Жозепом Боррелем
Андрій Сибіга
Фото: president.gov.ua

Голова МЗС Андрій Сибіга провів розмову з очільником євродипломатії Жозепом Боррелем, під час якої підтвердив міцне партнерство України та ЄС.

“Ми обговорили вступ України до ЄС і шлях до справедливого і тривалого миру на основі Формули миру”, - написав Андрій Сибіга.

Також голова української дипломатії подякував європейському колезі за запрошення на наступне засідання Ради ЄС із закордонних справ. 

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українського МЗС Андрій Сибіга свою першу офіційну телефонну розмову на новій посаді Радославом Сікорським.

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