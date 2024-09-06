Голова МЗС Андрій Сибіга провів розмову з Жозепом Боррелем

Голова МЗС Андрій Сибіга провів розмову з очільником євродипломатії Жозепом Боррелем, під час якої підтвердив міцне партнерство України та ЄС.

“Ми обговорили вступ України до ЄС і шлях до справедливого і тривалого миру на основі Формули миру”, - написав Андрій Сибіга.

Також голова української дипломатії подякував європейському колезі за запрошення на наступне засідання Ради ЄС із закордонних справ.

українського МЗС Андрій Сибіга свою першу офіційну телефонну розмову на новій посаді Радославом Сікорським.