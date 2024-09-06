Першу офіційну телефонну розмову на новій посаді Сибіга провів із главою МЗС Польщі

Новопризначений глава українського МЗС Андрій Сибіга свою першу офіційну телефонну розмову на новій посаді провів із польким колегою Радославом Сікорським.

Про це АндрійСибіга написав у соцмережі Х.

"Сьогодні вранці я провів першу телефонну розмову на посаді міністра закордонних справ України з моїм польським колегою Радославом Сікорським, щоб підтвердити українсько-польське стратегічне партнерство та добросусідські відносини", – зазначив він.

Сибіга додав, що подякував Польщі за підтримку та поінформував про ситуацію на фронті.

"Україна і Польща мають спільного ворога і спільну мету – зберегти наші двосторонні зв'язки міцними. На знак поваги ми провели розмову польською мовою. Я з нетерпінням чекаю можливості незабаром привітати мого польського колегу в Києві", – повідомив український міністр.

Ukraine and Poland have a common enemy and a common goal of keeping our bilateral ties strong. In a sign of respect, we held the conversation in Polish. I look forward to welcoming my Polish colleague to Kyiv soon. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 6, 2024