Кількість бойових зіткнень знову зросла, найбільше боїв – на Покровському напрямку

Другий за кількістю боїв – Курахівський напрямок.

Протягом доби відбулося 181 бойове зіткнення. Росія завдала удару однією ракетою, провела 86 авіаударів (121 КАБ), понад 4500 обстрілів, зокрема 125 – з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку відбулося сім зіткнень поблизу Стариці та Вовчанська. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку захисники відбили 15 атак біля Синьківки, Глушківки, Лозової і Андріївки.

"На Лиманському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень, ворог атакував біля Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового", – сказав речник.

На Сіверському напрямку оборонці зупинили десять спроб ворога прорвати оборону в районах Верхньокам'янського, Виїмки та Спірного.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 14 атак неподалік Часового Яру, Предтечиного, Іванівського, Білої Гори, Іванопілля та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку відбулося 16 зіткнень, зокрема, біля Торецька, Леонідівки і Нелипівки.

На Покровському напрямку захисники відбили 51 атаку окупантів у районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Селидове. Найбільша концентрація атак ворога біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку оборонці зупинили 36 атак поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки і Костянтинівки.

На Времівському Сили оборони відбили 11 атак біля Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

На Оріхівському захисники відбили штурм біля Роботиного.

"На Придніпровському напрямку російські окупанти тричі безуспішно атакували позиції Сил оборони України", – додав речник.