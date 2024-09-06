Офіс омбудсмана відзначив зростання скарг на ТЦК у Закарпатській області

Дмитро Лубінець скерував до генпрокурора одну з резонансних справ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на сторінці у Facebook повідомив про збільшення кількості скарг на дії ТЦК у Закарпатській області, які надходять до його офісу.

Обмудсман навів приклад резонансної справи, у якій жінка звинувачує співробітників територіального центру комплектування у незаконному затриманні та побитті її батька. Чоловік внаслідок отриманих травм помер.

За словами Лубінця, до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене статтею 128 Кримінального кодексу України - "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Обмудсман запевнив, що скерував запит щодо цього інциденту до генерального прокурора. У разі підтвердження порушення Лубінець вимагатиме притягнення посадових осіб до відповідальності "незалежно від звань, рангів та посад, які вони обіймають".