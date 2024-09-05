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Окупанти зганяють дітей на перегляд пропагандистських фільмів, - Центр нацспротиву

Зокрема, такі фільми героїзують росгвардійців.

Окупанти зганяють дітей на перегляд пропагандистських фільмів, - Центр нацспротиву
Окупанти зганяють дітей на перегляд пропагандистських фільмів
Фото: РБК

На ТОТ півдня України загарбники змушують українських дітей дивитись пропагандистське кіно.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Зокрема, дітей змушують дивитись фільми про бойовиків Росгвардії. У одній такій стрічці, яка героїзує росгвардійців, розповідається про окупантів, які були ліквідовані при втечі в Ізюму Харківської області.

При цьому у фільмі йде підміна понять - загарбників виставляють як захисників, а жертву роблять винною у війні. 

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“Таким чином ворог намагається виховати в українських дітей ненависть до Батьківщини”, - підсумували в Центрі нацспротиву.

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