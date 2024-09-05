Окупанти зганяють дітей на перегляд пропагандистських фільмів, - Центр нацспротиву

На ТОТ півдня України загарбники змушують українських дітей дивитись пропагандистське кіно.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Зокрема, дітей змушують дивитись фільми про бойовиків Росгвардії. У одній такій стрічці, яка героїзує росгвардійців, розповідається про окупантів, які були ліквідовані при втечі в Ізюму Харківської області.

При цьому у фільмі йде підміна понять - загарбників виставляють як захисників, а жертву роблять винною у війні.

“Таким чином ворог намагається виховати в українських дітей ненависть до Батьківщини”, - підсумували в Центрі нацспротиву.