Окупанти зганяють дітей на перегляд пропагандистських фільмів, - Центр нацспротиву

На ТОТ півдня України загарбники змушують українських дітей дивитись пропагандистське кіно.
Про це повідомив Центр нацспротиву.
Зокрема, дітей змушують дивитись фільми про бойовиків Росгвардії. У одній такій стрічці, яка героїзує росгвардійців, розповідається про окупантів, які були ліквідовані при втечі в Ізюму Харківської області.
При цьому у фільмі йде підміна понять - загарбників виставляють як захисників, а жертву роблять винною у війні.
“Таким чином ворог намагається виховати в українських дітей ненависть до Батьківщини”, - підсумували в Центрі нацспротиву.
- Бойовики Росгвардії провели так зване "антитерористичне навчання" для українських дітей на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.