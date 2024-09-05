Окупанти хочуть знести ще понад 20 багатоповерхівок у Маріуполі

Ці будинки розташовані на Лівобережжі, яке найбільше постраждало під час блокади Маріуполя.

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі Донецької області загарбники вирішили знести ще понад 20 багатоповерхівок.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

“Загарбники оприлюднили 21 адресу на Лівобережжі (6-а ділянка), де будинки підлягають знесенню. Це багатоповерхівки по вулицям Короленка, Гугеля, Шепотинника, перевулків Банний та Короленка”, - йдеться у повідомленні

В міськраді Маріуполя нагадали, що Лівобережжя найбільше постраждало під час блокади Маріуполя. Окупаційна адміністрація активно проводить там знесення будинків, зокрема в районі вулиць Азовстальської, Ломізова, бульвару Меотиди та Морського бульвару було повністю знищено 38 будівель.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що росіяни під час блокади Маріуполя зруйнували майже тисячу багатоповерхівок. Попередньо, окупанти вже демонтували понад 460 будинків.

“Зараз продовжують зносити домівки, щоб не залишити жодних доказів власного воєнного злочину. Замість знесеного житла вони будують нове – більшість для продажу під іпотеку для росіян. Відомо про будівництво близько 50 таких будинків. Це складає всього 10% "відбудови для продажу” від кількості демонтованих ними будинків", - зазначив Бойченко.