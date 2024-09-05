Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти хочуть знести ще понад 20 багатоповерхівок у Маріуполі

Ці будинки розташовані на Лівобережжі, яке найбільше постраждало під час блокади Маріуполя.

Окупанти хочуть знести ще понад 20 багатоповерхівок у Маріуполі
Окупанти хочуть знести ще понад 20 багатоповерхівок у Маріуполі (архівне фото)
Фото: Міськрада Маріуполя

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі Донецької області загарбники вирішили знести ще понад 20 багатоповерхівок.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

“Загарбники оприлюднили 21 адресу на Лівобережжі (6-а ділянка), де будинки підлягають знесенню. Це багатоповерхівки по вулицям Короленка, Гугеля, Шепотинника, перевулків Банний та Короленка”, - йдеться у повідомленні 

В міськраді Маріуполя нагадали, що Лівобережжя найбільше постраждало під час блокади Маріуполя. Окупаційна адміністрація активно проводить там знесення будинків, зокрема в районі вулиць Азовстальської, Ломізова, бульвару Меотиди та Морського бульвару було повністю знищено 38 будівель. 

Підписуйтесь на наш Google News

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що росіяни під час блокади Маріуполя зруйнували майже тисячу багатоповерхівок. Попередньо, окупанти вже демонтували понад 460 будинків. 

“Зараз продовжують зносити домівки, щоб не залишити жодних доказів власного воєнного злочину. Замість знесеного житла вони будують нове – більшість для продажу під іпотеку для росіян. Відомо про будівництво близько 50 таких будинків. Це складає всього 10% "відбудови для продажу” від кількості демонтованих ними будинків", - зазначив Бойченко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies