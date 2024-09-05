Генштаб ЗСУ: на фронті відбулися вже 111 боїв, найгарячіше - на Покровському і Курахівському напрямках

На Торецькому росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька і Неліпівки.

Станом на 16.00 5 вересня зафіксували вже 111 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Продовжують потерпати від російських артилерійських та мінометних обстрілів прикордонні райони Сумщини – постраждали населені пункти Бобилівка, Порозок, Степок та Покровка. Також росіяни завдали авіаударів КАБами по Сумах, Гриценковому, Сімейкиному, Партизанському, Ямполю, Юнаківці, Річках, Кияниці та Новій Січі.

На Харківському напрямку відбулися шість боєзіткнень. Противник штурмував оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська, де досі тривають два зіткнення. Також росіяни здійснили авіаудар по Харкову.

На Куп’янському з початку доби точилися 10 боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Табаївки, Глушківки, Лозової та Андріївки. На цей час продовжуються шість атак окупантів.

На Лиманському напрямку відбулися 13 бойових зіткнень. Противник штурмував неподалік Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки та Новосадового. Наразі тривають три ворожі атаки. Крім цього, загарбники двічі вдарили КАБами по Шийківці.

На Сіверському Сили оборони зупиняли чотири наступальні дії росіян поблизу Верхньокам’янського та Спірного, де зараз триває один бій. Ситуація під контролем наших військ.

На Краматорському відбулися вісім боєзіткнень. Загарбники намагалися штурмувати наші позиції біля Предтечиного, Іванівського, Іванопілля та Кліщіївки. Три атаки досі продовжуються. До того ж авіація агресора скинула КАБи біля Часового Яру та Іванопілля.

На Торецькому росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька та Неліпівки. Шість боєзіткнень завершено, п’ять тривають.

На Покровському противник здійснив 27 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Новотроїцьке, Гродівка та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 21 атаку, наразі продовжуються шість боїв. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському загарбники атакували 23 рази поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Дев’ятнадцять спроб просунутися відбито, чотири ще тривають.

На Времівському противник шість разів штурмував наші позиції, зокрема, біля Водяного та Вугледара. Чотири бої завершені, два досі продовжуються.

На Гуляйпільському без бойових зіткнень, але із залученням авіації загарбники били НАРами по Білогір'ю.

На Оріхівському ворог проводив наступальну дію у районі Роботиного. Бій ще триває.

На Придніпровському окупанти зазнали поразки, двічі атакуючи оборонні рубежі українських захисників.