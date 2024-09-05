Йдеться про справу щодо незаконного виділення земельної ділянки в 2017 році. Секретар міськради Ломако заявляє про політичний тиск.

Співробітники поліції в четвер проводять слідчі дії в приміщенні міської ради Чернігова у справі про незаконне виділення земельної ділянки.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

"Санкціоновані обшуки проводяться у приміщеннях міської ради, комунального підприємства, комерційної структури та місцями мешкання її керівників. За результатами слідчих дій прийматимуться процесуальні рішення", - йдеться в повідомленнію

Згідно з повідомленням, оперативники встановили факт незаконного відчуження землі територіальної громади міста, що призвело до значних збитків.

"Посадові особи без проведення аукціону, як передбачає закон, надали товариству безоплатне право забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності. На цій земельній ділянці у подальшому збудували АЗС", - зазначається в повідомленні.

За фактом зловживання посадовцями службовим становищем було відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу).

В.о. міського голови Чернігова, секретар міськради Олександр Ломако розцінює дії правоохоронців як політичний тиск із метою паралізувати роботу міськради. Він повідомив, що люди з автоматами в четвер увірвалися в приміщення міськради.

"Виявилося, що це увірвалися силовики з ухвалою, за якою їм потрібні документи семирічної давнини за 2017 рік. На цій підставі озброєні люди фізично заблокували роботу всієї міськради", - написав він у фейсбуці.

Фото: Нацполіція Обшуки в міськраді Чернігова

За словами секретаря міськради, правоохоронці фактично паралізували роботу всіх структурних підрозділів, зокрема тих, що займаються організацією та проведенням тендерів для ЗСУ, підготовкою Чернігова до майбутнього опалювального сезону.

"Група силовиків замість того, щоб отримати потрібні їм документи за письмовим запитом, обшукують мій кабінет і решту приміщень міської ради", - додав Ломако.