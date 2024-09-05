Співробітники поліції в четвер проводять слідчі дії в приміщенні міської ради Чернігова у справі про незаконне виділення земельної ділянки.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.
"Санкціоновані обшуки проводяться у приміщеннях міської ради, комунального підприємства, комерційної структури та місцями мешкання її керівників. За результатами слідчих дій прийматимуться процесуальні рішення", - йдеться в повідомленнію
Згідно з повідомленням, оперативники встановили факт незаконного відчуження землі територіальної громади міста, що призвело до значних збитків.
"Посадові особи без проведення аукціону, як передбачає закон, надали товариству безоплатне право забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності. На цій земельній ділянці у подальшому збудували АЗС", - зазначається в повідомленні.
За фактом зловживання посадовцями службовим становищем було відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу).
В.о. міського голови Чернігова, секретар міськради Олександр Ломако розцінює дії правоохоронців як політичний тиск із метою паралізувати роботу міськради. Він повідомив, що люди з автоматами в четвер увірвалися в приміщення міськради.
"Виявилося, що це увірвалися силовики з ухвалою, за якою їм потрібні документи семирічної давнини за 2017 рік. На цій підставі озброєні люди фізично заблокували роботу всієї міськради", - написав він у фейсбуці.
За словами секретаря міськради, правоохоронці фактично паралізували роботу всіх структурних підрозділів, зокрема тих, що займаються організацією та проведенням тендерів для ЗСУ, підготовкою Чернігова до майбутнього опалювального сезону.
"Група силовиків замість того, щоб отримати потрібні їм документи за письмовим запитом, обшукують мій кабінет і решту приміщень міської ради", - додав Ломако.
- У жовтні минулого року ДБР провело обшук у квартирі в.о. мера Чернігова Ломако. Правоохоронці пояснили, що це пов'язано з перевіркою законності перебування за кордоном керівництва цих органів місцевої влади. Повідомлялося, що в.о голови міської ради оформив собі відрядження з 7 травня 2023 року до Німеччини. З’ясовується, яким чином він побував у Франції, Бельгії, Нідерландах і Польщі. За інформацією ДБР, за кордоном посадовець перебував орієнтовно з 7 по 21 травня. Крім того, за даними правоохоронців, Ломако оформив відрядження до Латвії з 19 червня 2023 року, звідки, за оперативною інформацією, поїхав до Туреччини й повернувся в Україну 30 червня.
- Раніше, у вересні, Ломако заявив, що вранці до нього прийшла "група представників СБУ" із обшуками. За його словами, слідчі дії проводитимуть у його квартирі. Обшук проводили на підставі рішення Шевченківського суду. Згодом Ломако повідомив, що формальною підставою для слідчих дій стало з’ясування деталей офіційного проєкту Міжнародного комітету Червоного Хреста з відновлення обладнання паливоподачі на Чернігівській ТЕЦ. Перед цим, у червні заступнику Ломаки оголосили підозру в привласненні бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року. За даними СБУ, уже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову.
- У травні Ломако заявляв, що його готуються відсторонити від посади та вручити йому підозру. В інтерв’ю виданню Цензор.НЕТ Ломако заявив, що підозру буде вручено начебто через неправильне виконання судового рішення про відсторонення мера Чернігова Владислава Атрошенка. У грудні 2022 суд відсторонив його від посади на один рік через те, що його дружина і діти були евакуйовані на службовому авто з-під обстрілів під час облоги міста. Сам мер залишився в місті.