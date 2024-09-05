"​Лев хоче помсти": місто Львів та фонд "Повернись живим" запустили великий збір "Зброєносці"

Львівська міськрада разом з благодійним фондом "Повернись живим" розпочали збір коштів у межах проеєкту "Зброєносці". Його мета - зібрати 200 млн грн на озброєння для бойових бригад.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Ми планували запустити цей збір в середині вересня. Але вчорашній день ще раз показав, що часу більше немає. Лев хоче помсти! Благодійний фонд Повернись живим разом з містом Львів запускають великий збір “Зброєносці”.Ціль – 200 мільйонів гривень на зброю, дрони та РЕБи для наших бойових бригад.

Детальна інформація про збір, засоби, які потрібно придбати та бойові бригади, яким ми з вами допоможемо, - за посиланням на сайті проєкту.