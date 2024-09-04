Садовий назвав імена загиблих внаслідок ракетного удару по Львову

Внаслідок ранкового ракетного удару РФ по Львову загинули семеро мирних жителів. У Львові 5 вересня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу росіян.
Міський голова Андрій Садовий назвав імена загиблих.
"Сьогодні Львів втратив сімох своїх мешканців:
- Базилевич Емілія — 7 років
- Базилевич Дарина — 18 років
- Базилевич Ярина — 21 рік
- Базилевич Євгенія — 43 роки
- Демидова Ірина — 52 роки
- Погорецький Олександр — 54 роки
- Арабський Юрій — 55 років".
Інформацію про порядок похоронів і прощання із загиблими повідомлять згодом. 5 вересня у Львові оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу росіян.
"Ми оголошуємо День жалоби у Львові у четвер, 5 вересня, в пам’ять про усіх загиблих внаслідок російської атаки на наше місто. Вічна Пам’ять", — зазначив Андрій Садовий.
Ракетний удар по Львову 4 вересня
- Внаслідок нічної російської атаки 4 вересня у Львові загинули семеро людей, серед них - жінка та три її доньки. Ще 53 дістали поранення. Надзвичайники врятували 12 мирних жителів.
- Через нічну атаку Росії у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Зокрема, - на вулицях Коновальця та Кокорудза.
- Станом на 12:00 за медичною допомогою до лікарень Першого медоб’єднання уже звернулось 50 осіб, серед них - 8 дітей.