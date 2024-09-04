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Садовий назвав імена загиблих внаслідок ракетного удару по Львову

5 вересня у Львові оголосили Днем жалоби.

Садовий назвав імена загиблих внаслідок ракетного удару по Львову
ракетний удар по Львову 4 вересня
Фото: ДСНС Львівщини

Внаслідок ранкового ракетного удару РФ по Львову загинули семеро мирних жителів. У Львові 5 вересня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу росіян.

Міський голова Андрій Садовий назвав імена загиблих.

"Сьогодні Львів втратив сімох своїх мешканців:

  1. Базилевич Емілія — 7 років 
  2. Базилевич Дарина — 18 років 
  3. Базилевич Ярина — 21 рік
  4. Базилевич Євгенія — 43 роки
  5. Демидова Ірина — 52 роки
  6. Погорецький Олександр — 54 роки
  7. Арабський Юрій — 55 років".

Інформацію про порядок похоронів і прощання із загиблими повідомлять згодом. 5 вересня у Львові оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу росіян.

"Ми оголошуємо День жалоби у Львові у четвер, 5 вересня, в пам’ять про усіх загиблих внаслідок російської атаки на наше місто. Вічна Пам’ять", — зазначив Андрій Садовий.

Ракетний удар по Львову 4 вересня

  • Станом на 12:00 за медичною допомогою до лікарень Першого медоб’єднання уже звернулось 50 осіб, серед них - 8 дітей.
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