Садовий назвав імена загиблих внаслідок ракетного удару по Львову

Внаслідок ранкового ракетного удару РФ по Львову загинули семеро мирних жителів. У Львові 5 вересня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу росіян.

Міський голова Андрій Садовий назвав імена загиблих.

"Сьогодні Львів втратив сімох своїх мешканців:

Базилевич Емілія — 7 років Базилевич Дарина — 18 років Базилевич Ярина — 21 рік Базилевич Євгенія — 43 роки Демидова Ірина — 52 роки Погорецький Олександр — 54 роки Арабський Юрій — 55 років".

Інформацію про порядок похоронів і прощання із загиблими повідомлять згодом. 5 вересня у Львові оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу росіян.

"Ми оголошуємо День жалоби у Львові у четвер, 5 вересня, в пам’ять про усіх загиблих внаслідок російської атаки на наше місто. Вічна Пам’ять", — зазначив Андрій Садовий.

Ракетний удар по Львову 4 вересня

Внаслідок нічної російської атаки 4 вересня у Львові загинули семеро людей, серед них - жінка та три її доньки. Ще 53 дістали поранення. Надзвичайники врятували 12 мирних жителів.

Через нічну атаку Росії у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Зокрема, - на вулицях Коновальця та Кокорудза.