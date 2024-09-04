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У Львові внаслідок нічної атаки пошкоджено сім пам'яток архітектури

Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО

У Львові внаслідок нічної атаки пошкоджено сім пам'яток архітектури
Центр спортивної медицини і реабілітації у Львові
Фото: Львівська ОВА

Через нічну атаку Росії у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Зокрема, - на вулицях Коновальця та Кокорудза. 

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України. 

Так, на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Він розташований у віллі Юзефи Франц, яка датується 1893 роком, і є памʼяткою архітектури місцевого значення. Пошкоджена його історична будівля. Вибиті понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля. Відірвані батареї. Понищені компʼютери та медична апаратура. 

На щастя охоронець і працівники Центру не постраждали.

"Комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області почне працювати на обʼєктах і складати акти обстеження, щойно екстрені служби нададуть туди доступ", - зазначив Козицький.

Як повідомлялося, внаслідок нічної російської атаки у Львові померли семеро людей, ще 45 дістали поранення.

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