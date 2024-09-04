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На Херсонщині через обстріли загинули три людини, ще п'ятеро поранені

Росіяни поцілили в заклади культури, вежі стільникового зв'язку, завод та приватні будинки.

На Херсонщині через обстріли загинули три людини, ще п'ятеро поранені
Рятувальники ліквідовують пожежу (архівне фото)
Фото: ДСНС

У Херсонській області через обстріли росіян три людини загинули, ще п'ятеро дістали поранень

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Кізомис, Станіслав, Понятівка, Велетенське, Берислав, Вірівка, Тягинка, Бургунка, Саблуківка, Томарине, Новоберислав, Гаврилівка, Кар'єрне та місто Херсон. 

Російські військові поцілили в заклади культури, вежі стільникового зв'язку та завод; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. 

Також окупанти пошкодили складські приміщення, гаражі та приватні автомобілі. 

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