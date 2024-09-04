П'ятеро людей поранені в Кривому Розі. Ворог атакував ракетами інфраструктуру

Вранці російська армія атакувала Кривий Ріг. Поранені п'ятеро людей, зокрема дівчинка десяти років.

Вона госпіталізована. Також поранення дістали жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

Вони лікуватимуться удома.

"У місті пошкоджений готель. У декількох багатоповерхівках вибиті вікна", – повідомив він.

Також пошкоджені чотири навчальні заклади, аптека, магазин і щонайменше чотири машини. Будівля готелю зруйнована з першого по третій поверх.

За інформацією мера Кривого Рогу Вілкула, ворожа ракета влучила в об'єкт інфраструктури в центрі міста. Від вибухової хвилі постраждало понад десять багатоповерхівок. Є зміни в русі громадського транспорту: його тимчасово не буде на ділянці від вулиці Святогеоргіївська до площі Домнобудівників.

Уночі росіяни також вдарили дроном по Марганецькій громаді. Інформації про поранених немає.