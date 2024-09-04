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Зеленський: "Курську область будемо утримувати необмежений час"

Ці території потрібні Україні для реалізації "плану перемоги".

Зеленський: "Курську область будемо утримувати необмежений час"
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю NBC News заявив, що Україна не буде залишати територію Курської області впродовж "необмеженого часу".

За словами глави держави, не йдеться про окупацію, адже "нам не потрібні їхні землі, і ми не хочемо приносити туди свій український спосіб життя". Проте Курщина відіграє важливу роль у реалізації "плану перемоги", який Зеленський, як і раніше, обіцяє невдовзі презентувати партнерам, зокрема Сполученим Штатам.

Президент підтвердив, що адміністрація Джо Байдена не знала про проведення Курської операції, яка трималася в таємниці і від багатьох впливових людей в Україні - навіть представників розвідки. 

На питання щодо захоплення інших російських територій Зеленський відповісти відмовився, адже "не може про це говорити", а "успіх близький до несподіванки". 

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