Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 290 поранених (оновлення)
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 290 поранених (оновлення)
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: щодо начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого проведуть додаткову спецперевірку

На час перевірки Гладкий буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою.

Генштаб: щодо начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого проведуть додаткову спецперевірку
Роман Гладкий
Фото: Deep State

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Таке рішення було прийнято за результатами засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Зазначається, що на час перевірки Роман Гладкий буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою.

Підписуйтесь на наш Google News

Що передувало цьому рішенню

  • Раніше повідомлялось, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем призначили Романа Гладкого, звільненого в 2018 році з посади начальника штабу – першого заступника командувача Військово-морський сил за неналежне виконання службових обов'язків. 

  • За інформацією Deep State, командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський до призначення Гладкого не причетний. Він був проти цього і не має повноважень на призначення.

  • Гладкий, окрім звільнення за неналежну роботу, має дружину з російським паспортом, яка уже після початку окупації мешкала в Криму. Крім того, за даними аналітиків, донька військового брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором Росії – ці дані є в її соцмережах.

  • Також Гладкий фігурував у справі про державну зраду та корупцію.

  • У ЗСУ відповіли, що Гладкий "має відповідну освіту і значий досвід", а також впродовж 2018 - 2019 років пройшов “усі необхідні перевірки Службою безпеки України, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності”.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies