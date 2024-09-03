Росіяни завдали удару по будівлі одного з університетів в Сумах

Ввечері 3 вересня російські військові завдали удару з авіації по будівлі одного з університетів у Сумах.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
За попередньою інформацією, росіяни застосували для удару КАБ.
“На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються”, - повідомили в ОВА, і закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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