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Росіяни завдали удару по будівлі одного з університетів в Сумах

Удару завдали, ймовірно, КАБом.

Росіяни завдали удару по будівлі одного з університетів в Сумах
Авіабомба КАБ-500 (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС України

Ввечері 3 вересня російські військові завдали удару з авіації по будівлі одного з університетів у Сумах.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

За попередньою інформацією, росіяни застосували для удару КАБ.

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“На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються”, - повідомили в ОВА, і закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

  • Російська армія вдарила по навчальному закладу в Полтаві. Ворог двома балістичним ракетами поцілив по цьому закладу та сусідній лікарні.
  • Частково зруйновано одну з будівель інститут зв'язку. Відомо про 271 травмованого та про 51 загиблого.
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