В Криму пересохли річки, які надавали воду у два водосховища

У тимчасово окупованому Росією Криму пересохли дві річки.
Про це повідомляє “Крим. Реалії”.
“На річках зберігався режим глибокої літньої межі. 8 серпня пересохла річка Су-Індол біля села Тополівка, а 22 серпня – річка Чорна. На річці Альма вище від Партизанського водосховища пересихання триває з 28 серпня” – йдеться у повідомленні Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу довкілля.
Через це приплив води до кримських Партизанського та Чорноріченського водосховищ припинився.
Раніше у кримському відділенні міжнародного руху за деокупацію Liberate Crimea розповіли “Крим. Реалії”, що на півострові пересохлі або обмілілі річки використовують для скидання в них каналізаційних стоків.
- Окупаційна влада намагається приховати спалах захворювання на холеру у Сімферополі, Джанкої та Феодосії.
- У травні повідомлялось, що на території тимчасово окупованого Криму лише в річці Малий Салгир спостерігається місячна норма, в той час як в інших – до 54% від цього показника. Через це рівень води в деяких ріках знизився, або ж річки почали зовсім висихати.