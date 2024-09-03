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В Криму пересохли річки, які надавали воду у два водосховища

Через це до Чорноріченського та Партизанського водосховищ припинився приплив води.

В Криму пересохли річки, які надавали воду у два водосховища
Чорноріченське водосховище (ілюстративне фото)
Фото: Крим. Реалії

У тимчасово окупованому Росією Криму пересохли дві річки.

Про це повідомляє “Крим. Реалії”.

“На річках зберігався режим глибокої літньої межі. 8 серпня пересохла річка Су-Індол біля села Тополівка, а 22 серпня – річка Чорна. На річці Альма вище від Партизанського водосховища пересихання триває з 28 серпня” – йдеться у повідомленні Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу довкілля.

Через це приплив води до кримських Партизанського та Чорноріченського водосховищ припинився.

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Раніше у кримському відділенні міжнародного руху за деокупацію Liberate Crimea розповіли “Крим. Реалії”, що на півострові пересохлі або обмілілі річки використовують для скидання в них каналізаційних стоків.

  • Окупаційна влада намагається приховати спалах захворювання на холеру у Сімферополі, Джанкої та Феодосії.
  • У травні повідомлялось, що на території тимчасово окупованого Криму лише в річці Малий Салгир спостерігається місячна норма, в той час як в інших – до 54% від цього показника. Через це рівень води в деяких ріках знизився, або ж річки почали зовсім висихати.
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