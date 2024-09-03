Гендиректор МАГАТЕ запевнив українського президента в тому, що Агентство надалі розширюватиме свою допомогу нашій державі.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся у Києві з Володимиром Зеленським.

Як ідеться на сайті Агентства, Гроссі запевнив українського президента в тому, що МАГАТЕ надалі розширюватиме свою допомогу Україні і займатиме "активнішу позицію" щодо захисту енергетичної інфраструктури.

Фото: Х/Rafael MarianoGrossi Візит Рафаеля Гроссі до Києва

Фото: Х/Rafael MarianoGrossi Візит Рафаеля Гроссі до Києва

Група експертів МАГАТЕ незабаром вирушить на деякі з пошкоджених українських підстанцій АЕС. Йдеться про електричні розподільні пристрої, що утворюють кістяк енергомережі, які були визначені як важливі для ядерної безпеки, зазначили в Агентстві. Експерти оцінять ситуацію на цих об'єктах і підготують доповідь до штаб-квартири для можливих подальших дій.

"Я погодився з Президентом Зеленським, що МАГАТЕ розширить свою діяльність, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, і уважніше розгляне цей важливий аспект ядерної безпеки", — сказав Гроссі.

МАГАТЕ вже розмістило групи своїх фахівців на всіх українських атомних електростанціях для підтримки ядерної безпеки та захисту.

В Офісі Президента зазначили, що це вже 10-ий візит Гроссі в Україну. Він має після Києва відвідати Запорізьку АЕС, яка тимчасово окупована росіянами.

Крім того, стало відомо, що МАГАТЕ запевнило в підтримці будівництва нових атомних блоків в Україні.