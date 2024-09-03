​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і близько 220 поранених (оновлення)
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і близько 220 поранених (оновлення)
Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСуспільствоВійна

Гроссі зустрівся зі Зеленським і повідомив про відправлення експертів на пошкоджені підстанції АЕС в Україні

Гендиректор МАГАТЕ запевнив українського президента в тому, що Агентство надалі розширюватиме свою допомогу нашій державі.

Гроссі зустрівся зі Зеленським і повідомив про відправлення експертів на пошкоджені підстанції АЕС в Україні
Володимир Зеленський і Рафаель Гроссі
Фото: ОПУ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся у Києві з Володимиром Зеленським

Як ідеться на сайті Агентства, Гроссі запевнив українського президента в тому, що МАГАТЕ надалі розширюватиме свою допомогу Україні і займатиме "активнішу позицію" щодо захисту енергетичної інфраструктури.

Візит Рафаеля Гроссі до Києва
Фото: Х/Rafael MarianoGrossi
Візит Рафаеля Гроссі до Києва
Візит Рафаеля Гроссі до Києва
Фото: Х/Rafael MarianoGrossi
Візит Рафаеля Гроссі до Києва

Група експертів МАГАТЕ незабаром вирушить на деякі з пошкоджених українських підстанцій АЕС. Йдеться про електричні розподільні пристрої, що утворюють кістяк енергомережі, які були визначені як важливі для ядерної безпеки, зазначили в Агентстві. Експерти оцінять ситуацію на цих об'єктах і підготують доповідь до штаб-квартири для можливих подальших дій.

"Я погодився з Президентом Зеленським, що МАГАТЕ розширить свою діяльність, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, і уважніше розгляне цей важливий аспект ядерної безпеки", — сказав Гроссі.

МАГАТЕ вже розмістило групи своїх фахівців на всіх українських атомних електростанціях для підтримки ядерної безпеки та захисту.

В Офісі Президента зазначили, що це вже 10-ий візит Гроссі в Україну. Він має після Києва відвідати Запорізьку АЕС, яка тимчасово окупована росіянами. 

Крім того, стало відомо, що МАГАТЕ запевнило в підтримці будівництва нових атомних блоків в Україні.

  • Спершу Гроссі відвідав Росію і побував на Курській АЕС. 
  • Після візиту він заявив, що через бойові дії ситуація серйозна і є ризик "ядерного інциденту".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies