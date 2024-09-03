Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся у Києві з Володимиром Зеленським.
Як ідеться на сайті Агентства, Гроссі запевнив українського президента в тому, що МАГАТЕ надалі розширюватиме свою допомогу Україні і займатиме "активнішу позицію" щодо захисту енергетичної інфраструктури.
Група експертів МАГАТЕ незабаром вирушить на деякі з пошкоджених українських підстанцій АЕС. Йдеться про електричні розподільні пристрої, що утворюють кістяк енергомережі, які були визначені як важливі для ядерної безпеки, зазначили в Агентстві. Експерти оцінять ситуацію на цих об'єктах і підготують доповідь до штаб-квартири для можливих подальших дій.
"Я погодився з Президентом Зеленським, що МАГАТЕ розширить свою діяльність, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, і уважніше розгляне цей важливий аспект ядерної безпеки", — сказав Гроссі.
МАГАТЕ вже розмістило групи своїх фахівців на всіх українських атомних електростанціях для підтримки ядерної безпеки та захисту.
В Офісі Президента зазначили, що це вже 10-ий візит Гроссі в Україну. Він має після Києва відвідати Запорізьку АЕС, яка тимчасово окупована росіянами.
Крім того, стало відомо, що МАГАТЕ запевнило в підтримці будівництва нових атомних блоків в Україні.
- Спершу Гроссі відвідав Росію і побував на Курській АЕС.
- Після візиту він заявив, що через бойові дії ситуація серйозна і є ризик "ядерного інциденту".