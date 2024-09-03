У лікарню святого Луки, що у Львові, ввечері 3 вересня доставили посилку - коробку протитанкових мін.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Фото: Telegram/Львівська міськрада коробка з мінами

Пацієнтів і медперсонал евакуювали. На місці працюють усі відповідні служби.

Міський голова Андрій Садовий заявив, що у коробці виявили предмети, схожі на протитанкові міни.

Справу будуть розслідувати правоохоронні органи, додали у міськраді.

Оновлення. Згодом директор лікарні Василь Трунквальтер у коментарі Lviv.Media заявив, що коробку виявили на сходовій клітці, яка веде до укриття. Вибухотехніки з'ясували, що протитанкові міни виявилися навчальними.

“Пацієнти вже повертаються на свої місця, тому що слідчо-оперативна група спрацювала та виявили, що це є навчальні макети, а не діючі боєприпаси. Лікарня працює далі, а хто і з якою метою доправив посилку, будуть зʼясовувати правоохоронці”, — сказав Трунквальтер.