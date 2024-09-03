У лікарню святого Луки, що у Львові, ввечері 3 вересня доставили посилку - коробку протитанкових мін.
Про це повідомила Львівська міська рада.
Пацієнтів і медперсонал евакуювали. На місці працюють усі відповідні служби.
Міський голова Андрій Садовий заявив, що у коробці виявили предмети, схожі на протитанкові міни.
Справу будуть розслідувати правоохоронні органи, додали у міськраді.
Оновлення. Згодом директор лікарні Василь Трунквальтер у коментарі Lviv.Media заявив, що коробку виявили на сходовій клітці, яка веде до укриття. Вибухотехніки з'ясували, що протитанкові міни виявилися навчальними.
“Пацієнти вже повертаються на свої місця, тому що слідчо-оперативна група спрацювала та виявили, що це є навчальні макети, а не діючі боєприпаси. Лікарня працює далі, а хто і з якою метою доправив посилку, будуть зʼясовувати правоохоронці”, — сказав Трунквальтер.
- На базі медзакладу торік відкрили реабілітаційний центр RECOVERY для лікування поранених військових.
- Львівська мерія також повідомляла на своєму сайті, що з прифронтових лікарень поранених пацієнтів щотижня доправляють у лікарню св. Луки евакуаційними потягами і каретами швидких.
- Нещодавно стало відомо, що Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини попередило логістичні та авіакомпанії, що у них можуть з'являтися у них пакунки з "нетрадиційними запалювальними пристроями".