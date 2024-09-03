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Одна зі львівських лікарень отримала коробку з предметами, схожими на протитанкові міни (оновлено)

Пацієнтів і медперсонал евакуювали.

Одна зі львівських лікарень отримала коробку з предметами, схожими на протитанкові міни (оновлено)
Протитанкові міни ТМ-62, фото ілюстративне
Фото: Нацполіція

У лікарню святого Луки, що у Львові, ввечері 3 вересня доставили посилку - коробку протитанкових мін.

Про це повідомила Львівська міська рада.

коробка з мінами
Фото: Telegram/Львівська міськрада
коробка з мінами

Пацієнтів і медперсонал евакуювали. На місці працюють усі відповідні служби. 

Міський голова Андрій Садовий заявив, що у коробці виявили предмети, схожі на протитанкові міни.

Справу будуть розслідувати правоохоронні органи, додали у міськраді.

Оновлення. Згодом директор лікарні Василь Трунквальтер у коментарі Lviv.Media заявив, що коробку виявили на сходовій клітці, яка веде до укриття. Вибухотехніки з'ясували, що протитанкові міни виявилися навчальними.

“Пацієнти вже повертаються на свої місця, тому що слідчо-оперативна група спрацювала та виявили, що це є навчальні макети, а не діючі боєприпаси. Лікарня працює далі, а хто і з якою метою доправив посилку, будуть зʼясовувати правоохоронці”, — сказав Трунквальтер.

  • На базі медзакладу торік відкрили реабілітаційний центр RECOVERY для лікування поранених військових.
  • Львівська мерія також повідомляла на своєму сайті, що з прифронтових лікарень поранених пацієнтів щотижня доправляють у лікарню св. Луки евакуаційними потягами і каретами швидких. 
  • Нещодавно стало відомо, що Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини попередило логістичні та авіакомпанії, що у них можуть з'являтися у них пакунки з "нетрадиційними запалювальними пристроями".
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