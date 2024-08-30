У Німеччині логістичні та авіакомпанії отримали попередження про появу поштових пакунків із вибухівкою

У країні вже зафіксували кілька таких інцидентів.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини попередило логістичні та авіакомпанії, що можуть з'являтися у них пакунки з "нетрадиційними запалювальними пристроями", пише Spiegel.

Відомство розіслало компаніям лист, у якому описало загрозу. Вони мають проінформувати про це своїх співробітників і вжити запобіжні заходи. Видання припускає, що ці пристрої, які вже виявляли у поштових пакунках, призначені завдавати шкоду вантажним компаніям та іншій логістичній інфраструктурі країн Заходу.

У пакунках, які виявляли раніше, знаходили електроприлади і контейнери з рідинами. Зазначають, що великі витрати на доставку цих пакунків регулярно були "економічно непропорційними вартості відправлень".

Спецслужби пов'язують це попередження з інцидентом у логістичному центрі DHL у Лейпцигу, який є глобальним хабом компанії. Повідомляється, що в липні спалахнула посилка, відправлена із країн Балтії. У пакунку був запальний пристрій. У результаті загорівся весь вантажний контейнер. Тоді пожежу вдалося швидко загасити.

Повідомлялося, що пакунок із запалювальним пристроєм мав бути перевантажений у Лейпцигу та відправлений кінцевому адресату. DPA писало, що розслідування проводила прокуратура Карлсруе. До речі, інші країни Європи також постраждали від схожих випадків.

Компанія DHL посилила заходи безпеки. За інформацією представниці компанії, розслідування тривають у кількох країнах, тож DHL Express вжила заходів у всіх європейських державах для захисту своєї мережі, співробітників і об'єктів, а також вантажів клієнтів.