Уряд Грузії, який відмовився запроваджувати власні економічні санкції проти Росії чи допомагати Україні зброєю, повинен бути обережним у своїх відносинах з Кремлем заради національного виживання, заявив The Wall Street Journal голова зовнішньополітичного комітету парламенту Ніколоз Самхарадзе та провідний член проросійської партії “Грузинська мрія”.
За його словами, у минулих війнах проти Росії США та союзники майже нічого не зробили, щоб допомогти Грузії, а російські окупаційні війська наразі дислокуються лише за 500 метрів від головної магістралі, що з’єднує Тбілісі з узбережжям Чорного моря.
“Я вам можу сказати дуже відверто і відкрито, ми боїмося Росії… Уявіть собі сценарій, коли росіяни просто включають запустять бронетехніку ‒ навіть не танки ‒ і виведуть на цю трасу. Що ви робите як держава? Якщо стріляти, то це війна з Росією. А якщо ви не стріляєте, то ви не держава”, – сказав Самхарадзе.
“Ми засвоїли свої уроки і знаємо, що якщо між Росією і Грузією буде нова війна, ми знову залишимося одні”, ‒ додав він.
Мака Бочорішвілі з верхівки “Грузинської мрії”, який очолює парламентський комітет з євроінтеграції, зазначила, що звинувачення Заходу та опозиції в тому, що Грузія стоїть на боці Росії у війні в Україні, є недоречними.
“Грузія ніколи не ухилялася від підтримки України на міжнародній арені. Але які санкції Грузія може запровадити проти Росії, щоб вплинути на Росію? Нуль. Ми не можемо вплинути на економіку Росії, але вони можуть сильно вплинути на економіку Грузії, і вони можуть сильно вплинути на безпеку Грузії”, ‒ каже вона.
- Близько 20% території Грузії фактично окуповані Росією – на них створені фейкові республіки Абхазія та Південна Осетія, "незалежність" яких визнають лише у Кремлі та кількох залежних від нього державах.
- Партія "Грузинська мрія" оприлюднила передвиборчу заяву щодо бажання отримати у новому скликанні парламенту більшість, яка б дозволила політсилі змінювати конституцію республіки. Цю потребу пояснюють необхідністю "відновлювати територіальну цілісніть Грузії мирним шляхом, щоб державний устрій відповідав новій реальності".