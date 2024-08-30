"Уряд Грузії, який відмовився запроваджувати власні економічні санкції проти Росії чи допомагати Україні зброєю, повинен бути обережним у своїх відносинах з Кремлем заради національного виживання".

Уряд Грузії, який відмовився запроваджувати власні економічні санкції проти Росії чи допомагати Україні зброєю, повинен бути обережним у своїх відносинах з Кремлем заради національного виживання, заявив The Wall Street Journal голова зовнішньополітичного комітету парламенту Ніколоз Самхарадзе та провідний член проросійської партії “Грузинська мрія”.

За його словами, у минулих війнах проти Росії США та союзники майже нічого не зробили, щоб допомогти Грузії, а російські окупаційні війська наразі дислокуються лише за 500 метрів від головної магістралі, що з’єднує Тбілісі з узбережжям Чорного моря.

“Я вам можу сказати дуже відверто і відкрито, ми боїмося Росії… Уявіть собі сценарій, коли росіяни просто включають запустять бронетехніку ‒ навіть не танки ‒ і виведуть на цю трасу. Що ви робите як держава? Якщо стріляти, то це війна з Росією. А якщо ви не стріляєте, то ви не держава”, – сказав Самхарадзе.

“Ми засвоїли свої уроки і знаємо, що якщо між Росією і Грузією буде нова війна, ми знову залишимося одні”, ‒ додав він.

Мака Бочорішвілі з верхівки “Грузинської мрії”, який очолює парламентський комітет з євроінтеграції, зазначила, що звинувачення Заходу та опозиції в тому, що Грузія стоїть на боці Росії у війні в Україні, є недоречними.

“Грузія ніколи не ухилялася від підтримки України на міжнародній арені. Але які санкції Грузія може запровадити проти Росії, щоб вплинути на Росію? Нуль. Ми не можемо вплинути на економіку Росії, але вони можуть сильно вплинути на економіку Грузії, і вони можуть сильно вплинути на безпеку Грузії”, ‒ каже вона.