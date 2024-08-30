Reuters: у серпні в Росії посилилися проблеми із розрахунками з Китаєм

Деякі російські компанії у серпні стикнулися з дедалі більшими затримками та зростаючими витратами на платежі з торговими партнерами в Китаї. Десятки мільярдів юанів залишилися "підвішеними".

Про це пише Reuters.

Росіяни протягом кількох місяців мали затримки транзакцій після того, як китайські банки посилили контроль за дотриманням законодавства після погроз Заходу ввести вторинні санкції за співпрацю з Росією. Проблема загострилася цього місяця: китайські державні банки масово припиняють операції з Росією.

Китай є найбільшим торговим партнером Росії, минулого року на нього припала третина російської зовнішньої торгівлі. Він постачає життєво важливе промислове обладнання та споживчі товари, які допомагають Росії витримувати санкції Заходу. Також Китай забезпечує прибутковий ринок для багатьох товарів російського експорту від нафти й газу до сільськогосподарської продукції.

Після того, як у червні Міністерство фінансів США пригрозило вторинними санкціями банкам у Китаї та іншим країнах за співпрацю з Росією, китайські банки почали займати дуже сувору позицію щодо транзакцій.

Росія намагалася знайти вихід із ситуації. Зокрема, за одним із варіантів хотіли купувати золото, перевозити його в Гонконг і продавати там, поклавши готівку на рахунок у місцевому банку.

Деякі російські компанії використовували ланцюги посередників у третіх країнах для обробки своїх транзакцій і обходу перевірок відповідності, які проводять китайські банки. Як наслідок, витрати на обробку транзакцій зросли до 6% транзакційних платежів, а раніше вони були майже нульовими.

Однак транзакції з Китаєм не викликають серйозного занепокоєння у вищого російського керівництва, оскільки платежі в пріоритетних сферах все ще проходять гладко, і є "політична воля з обох сторін".

Двосторонні домовленості для великих компаній все ще працюють добре, тоді як менші компанії, що торгують споживчими товарами, відчувають проблеми.

Згідно з офіційною статистикою Китаю, російський імпорт із Китаю в січні-липні 2024 року впав на понад 1% до 62 мільярдів доларів через проблеми з оплатою. Росія прогнозує, що цього року загальний імпорт країни з усього світу впаде на 3%.