Гарріс пообіцяла призначити республіканця до свого уряду

Камала Гарріс вперше після "заміни" Джо Байдена у президентських перегонах дала велике інтерв'ю американському мовнику. З віцепрезиденткою та її партнером на виборах Тімом Волзом спілкувалася ведуча каналу CNN.

Гарріс розповіла, що "не думала про себе", коли почула від Байдена телефоном, що той вирішив не брати участь у виборах. Політикиня не вважає, що брехала американцям, коли стверджувала, що президент "надзвичайно сильний" після його жахливого виступу на дебатах. Мовляв, "в нього досі є розум, відданість та розсудливість, які визначають видатного лідера".

Віцепрезидентка, на відміну від Дональда Трампа, не має довгого списку указів, які вона підписала б у перший свій день в Овальному кабінеті. Головне для неї - "зробити все можливе, щоб підтримати та зміцнити середній клас".

Гарріс також заявила, що відновить традицію запрошувати до нового складу уряду представника партії-суперниці. На відміну від Трампа та Байдена, які проігнорували цю можливість, демократка збирається віддати один портфель республіканцеві - щоб виправдати гасло про "президентство для всіх американців". Конкретної кандидатури політикиня наразі не має.