Історичний шанс для Монголії: Путін їде в країну, яка зобов'язана його заарештувати

У 2002 році держава ратифікувала Римський статус і має виконувати рішення щодо ордерів на затримання.

Російський диктатор Путін у вересні вперше відвідає країну-підписанта Римського статуту, яка формально зобов'язана заарештувати його через вчинення військових злочинів і викрадення українських дітей. Цією державою є Монголія.

Як повідомляє Укрінформ, 3 вересня Путін має прибути туди на святкування "спільної перемоги радянських та монгольських військових над японцями". Запрошення на адресу Кремля надіслав президент республіки Ухнаагійн Хурелсух. У програмі візиту диктатора також зустрічі із головою парламенту та уряду Монголії.

Країна підписала Римський статут у 2002 році і повинна виконувати рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту підозрюваних у вчиненні злочинів. Проте, як зазначають експерти, навіть за бажання Монголії таки увійти в історію і затримати Путіна, географічне положення держави стане на заваді доправленню його до Гааги. Монголія не має виходу до моря, а по суші межує лише з двома країнами - Росією та Китаєм.