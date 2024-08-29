Дві землі Німеччини проведуть у неділю місцеві вибори. Очікується перемога AfD та ультраправого екстреміста Хьокке

У неділю, 1 вересня у німецьких землях Саксонія і Тюрінгія відбудуться місцеві вибори, повідомляє Euractiv.

Очікується, що на виборчих перегонах ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) отримає значні успіхи, її зростання особливо помітно в Тюрінгії, де партію очолює ультраправий екстреміст Бйорн Хьокке.

Згідно з опитуваннями, партія Хьокке здобуде переконливу перемогу з приблизно 30% ‒ це майже втричі більше, ніж усі три коаліційні партії в Берліні разом узяті. Ультраправі приблизно на 10% випередять консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС), якому прогнозують друге місце з 21%.

Хто такий Бйорн Хьокке

Хьокке, який одного разу сказав, що було б “великою проблемою”, якби Гітлера зображували як “абсолютне зло” в німецькому політичному дискурсі, прагне стати першим в історії партії прем'єр-міністром однієї з німецьких земель.І в Саксонії, і в Тюрінгії регіональні відділення AfD вважаються навіть більш правими, ніж федеральна партія. Внутрішнє розвідувальне агентство Німеччини (Verfassungsschutz) класифікувало їх як “безумовно правих екстремістів”, тоді як федеральну AfD поки що лише підозрюють у екстремістській діяльності.

Хьокке вже був двічі засуджений за використання заборонених нацистських гасел. У липні регіональний суд у Галле визнав, що він використовував гасло “Все для Німеччини” штурмових загонів Адольфа Гітлера під час передвиборчого мітингу в листопаді 2023 року.

Крім того, у 2019 році суд вирішив, що позначення Хьокке як “фашиста” має “перевірену фактичну основу”, а тому відповідає німецькому законодавству та не є наклепом.

Але формування уряду на чолі з AfD у Тюрінгії є малоймовірним, адже всі офіційні партії пообіцяли не вступати в коаліцію з ультраправами.

Додамо, “Альтернативі для Німеччини” грає на руку нещодавня смертельна атака сирійця на учасників фестивалю у Золінгені. Через актуальність теми міграції політична сила може продемонструвати на майбутніх виборах ще кращі результати, ніж очікувалося.

Як ЄС може приборкати "Альтернативу для Німеччини"

Водночас Euractiv зазначає, що у разі, коли ультраправі увійдуть до уряду, як сподівається Хьокке, у ЄС матиме інструменти для стримування впливу партії на східну німецьку землю. Згідно з аналізом Центру Жака Делора, Європейська комісія могла б застосувати до німецької держави механізм верховенства права, який вона використовувала у випадку з Угорщиною у 2022 році.

Йдеться про превентивні заходи, як-от звіти про верховенство права, коригувальні заходи, наприклад запуск процедур щодо порушень та бюджетні заходи, які можуть призвести до призупинки надання Тюрінгії 1,5 мільярда євро з фондів ЄС ‒ через порушення фундаментальних принципів блоку.