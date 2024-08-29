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Стармер просить Європу об’єднатися для боротьби з ультраправами

У Німеччині антиімміграційна партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) повідомила про значне збільшення кількості її членів.

Стармер просить Європу об’єднатися для боротьби з ультраправами
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер стурбований збільшенням загрози з боку ультраправих груп у Сполученому Королівстві та закликав прогресивні політичні партії в Європі працювати разом, щоб впоратися зі спільним викликом, пише Reuters.

Британія постраждала від антимігрантських заворушень на початку серпня після того, як 17-річний хлопець напав у Саутпорті на дитячий танцювальний клас, вбивши трьох дівчаток. Спочатку його помилково ідентифікували в соціальних мережах як мусульманина, що шукає притулку. Бурхливі протести поширилися по всій Англії.

Вчора під час візиту до Німеччини Стармер пообіцяв, що “популізм переможуть якщо люди почуватимуться краще, і пообіцяв, що життя у Британії покращиться до закінчення його першого терміну при владі”.

“У Великій Британії ми повинні бути готових до виклику ультраправих, популізму та націоналізму. Є низка причин для моєї стурбованості, частково через те, що відбувається у Великій Британії, частково через те, що ви бачите в інших європейських країнах, зокрема у Франції та Німеччині”, ‒ додав очільник британського уряду. Зазначимо, у ФРН антиімміграційна партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) повідомила про значне збільшення кількості її членів.

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Лівоцентристська Лейбористська партія Стармера здобула переконливу перемогу на виборах на початку липня, на відміну від останніх успіхів ультраправих у Європі. Однак антиімміграційні бунти вже спричинили першу велику кризу для нового уряду, а у країні триває криза вартості життя та погіршення суспільних послуг.

Додамо, британська поліція заарештувала понад 1160 осіб за через насильство, підпали та грабунок, а також расистські напади на мусульман і мігрантів.

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