Стармер просить Європу об’єднатися для боротьби з ультраправами

У Німеччині антиімміграційна партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) повідомила про значне збільшення кількості її членів.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер стурбований збільшенням загрози з боку ультраправих груп у Сполученому Королівстві та закликав прогресивні політичні партії в Європі працювати разом, щоб впоратися зі спільним викликом, пише Reuters.

Британія постраждала від антимігрантських заворушень на початку серпня після того, як 17-річний хлопець напав у Саутпорті на дитячий танцювальний клас, вбивши трьох дівчаток. Спочатку його помилково ідентифікували в соціальних мережах як мусульманина, що шукає притулку. Бурхливі протести поширилися по всій Англії.

Вчора під час візиту до Німеччини Стармер пообіцяв, що “популізм переможуть якщо люди почуватимуться краще, і пообіцяв, що життя у Британії покращиться до закінчення його першого терміну при владі”.

“У Великій Британії ми повинні бути готових до виклику ультраправих, популізму та націоналізму. Є низка причин для моєї стурбованості, частково через те, що відбувається у Великій Британії, частково через те, що ви бачите в інших європейських країнах, зокрема у Франції та Німеччині”, ‒ додав очільник британського уряду. Зазначимо, у ФРН антиімміграційна партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) повідомила про значне збільшення кількості її членів.

Лівоцентристська Лейбористська партія Стармера здобула переконливу перемогу на виборах на початку липня, на відміну від останніх успіхів ультраправих у Європі. Однак антиімміграційні бунти вже спричинили першу велику кризу для нового уряду, а у країні триває криза вартості життя та погіршення суспільних послуг.

Додамо, британська поліція заарештувала понад 1160 осіб за через насильство, підпали та грабунок, а також расистські напади на мусульман і мігрантів.