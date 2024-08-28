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Telegraph: Лондон підтримує удари Storm Shadow по Росії. Але США – проти

Ці ракети зазвичай випускають з американських установок, тож потрібен дозвіл Вашингтона. 

Telegraph: Лондон підтримує удари Storm Shadow по Росії. Але США – проти
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

За даними британської газети The Telegraph, Велика Британія дозволила українцям бити своїми ракетами Storm Shadow по цілях на території Росії, але проти цього виступили США. 

Британські ракети зазвичай запускають із американських систем, на що потрібен дозвіл США. А Штати цього дозволу не давали. 

За інформацією Telegraph, Велика Британія не надсилала до Штатів офіційного запиту на використання Україною ракет по території Росії. Але раніше уряд попросив США пом'якшити свою позицію та дозволити використовувати зброю всередині Росії.

За даними джерел у Білому домі, адміністрація Джо Байдена побоюється, що їх використання навіть без схвалення США може призвести до ескалації ситуації та втягнення американських військ у конфлікт.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер вирішив не тиснути на американський уряд, а натомість консультуватися з ним.

"Ми хочемо вести дискусії з союзниками щодо таких речей, замість того, щоб тиснути і робити це", – прокоментувало джерело з британського уряду. 

Цей співрозмовник також підтвердив, що росіяни в намаганні заховати озброєння від України розташували його за межами досягання західних ракет, які на озброєнні має Україна. 

  • Раніше Telegraph писала, що уряд Великої Британії не змінив політику щодо використання наданих Україні ракет Storm Shadow і не дозволив бити ними під час операції в Курській області. Британія надавала українцям ракети дальністю до 250 кілометрів, але бити ними дозволила лише по ворожих об'єктах на території України. Київ неодноразово наголошував, що потребує дозволу на удари по військових цілях на території Росії -- по тих точках, з яких ворог завдає ударів.
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