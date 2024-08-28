У США суд виніс вирок бунтівнику, який перший увірвався до Капітолію 6 січня 2021 року

Першого бунтівника, який увірвався до Капітолію США в січні 2021 року, засудили до 53 місяців тюремного ув'язнення, пише DW з посиланням на прокуратуру.

Згідно з доказами, поданими в ході судового розгляду, Майкл Спаркс був “першим бунтівником, який увійшов до будівлі Капітолію США 6 січня 2021 року”, заявили прокурори в пресрелізі.

Окружний суддя США Тімоті Келлі засудив Спаркса до 53 місяців тюремного ув’язнення, 36 місяців звільнення під наглядом і зобов’язав його виплатити 2000 доларів за злочин, пов’язаний із заворушеннями та правопорушеннями, включно з проникненням в заборонену будівлю та дезорганізаційну поведінку в закритому приміщенні.

Відеоспостереження зсередини будівлі Капітолію "показало, як Спаркс увійшов у вікно та зістрибнув на підлогу”.