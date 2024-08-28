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У США суд виніс вирок бунтівнику, який перший увірвався до Капітолію 6 січня 2021 року

Майкла Спаркса засудили до 53 місяців тюремного ув'язнення.

У США суд виніс вирок бунтівнику, який перший увірвався до Капітолію 6 січня 2021 року
Фото: nbcnews.com

Першого бунтівника, який увірвався до Капітолію США в січні 2021 року, засудили до 53 місяців тюремного ув'язнення, пише DW з посиланням на прокуратуру.

Згідно з доказами, поданими в ході судового розгляду, Майкл Спаркс був “першим бунтівником, який увійшов до будівлі Капітолію США 6 січня 2021 року”, заявили прокурори в пресрелізі.

Окружний суддя США Тімоті Келлі засудив Спаркса до 53 місяців тюремного ув’язнення, 36 місяців звільнення під наглядом і зобов’язав його виплатити 2000 доларів за злочин, пов’язаний із заворушеннями та правопорушеннями, включно з проникненням в заборонену будівлю та дезорганізаційну поведінку в закритому приміщенні. 

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Відеоспостереження зсередини будівлі Капітолію "показало, як Спаркс увійшов у вікно та зістрибнув на підлогу”.

  • За даними Міністерства юстиції США, з 6 січня 2021 року звинувачення у злочинах, пов’язаних з нападом на Капітолій, висунули понад 1488 особам.
  • Того дня прихильники тодішнього президента Дональда Трампа штурмували резиденцію Конгресу США у Вашингтоні, де мала бути засвідчена перемога Джо Байдена на виборах.
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