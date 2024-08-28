Трамп та Гарріс досягли домовленості про вимкнені мікрофони на дебатах 10 вересня

Дебати відбуватимуться стоячі, кандидати не можуть приносити нотатки чи “шпаргалки”.

Як заявив Дональд Трамп, він з Камалою Гарріс погодилися вимкнути мікрофони під час президентських дебатів у США 10 вересня.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Трамп заявив - правила дебатів у вересні будуть такими ж, як і для червневих дебатів на CNN з президентом Джо Байденом.

Отже, дебати відбуватимуться стоячі, кандидати не можуть приносити нотатки чи “шпаргалки”.

Також ABС, де відбуватимуться дебати, запевнив, що це будуть “чесні та справедливі” дебати, і що жодна сторона не отримає запитань заздалегідь.