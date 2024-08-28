Трамп та Гарріс досягли домовленості про вимкнені мікрофони на дебатах 10 вересня

Як заявив Дональд Трамп, він з Камалою Гарріс погодилися вимкнути мікрофони під час президентських дебатів у США 10 вересня.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Трамп заявив - правила дебатів у вересні будуть такими ж, як і для червневих дебатів на CNN з президентом Джо Байденом.
Отже, дебати відбуватимуться стоячі, кандидати не можуть приносити нотатки чи “шпаргалки”.
Також ABС, де відбуватимуться дебати, запевнив, що це будуть “чесні та справедливі” дебати, і що жодна сторона не отримає запитань заздалегідь.
- Раніше повідомлялось, що президентські дебати у США, заплановані на 10 вересня, під загрозою зриву. Дональд Трамп може відмовитися від виступу через пропозицію команди Камали Гарріс змінити правила та залишити у студії каналу ABC так звані "гарячі мікрофони".