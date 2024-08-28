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Трамп та Гарріс досягли домовленості про вимкнені мікрофони на дебатах 10 вересня

Дебати відбуватимуться стоячі, кандидати не можуть приносити нотатки чи “шпаргалки”. 

Трамп та Гарріс досягли домовленості про вимкнені мікрофони на дебатах 10 вересня
Фото: колаж ЛБ

Як заявив Дональд Трамп, він з Камалою Гарріс погодилися вимкнути мікрофони під час президентських дебатів у США 10 вересня.

Про це повідомляє Reuters. 

Зазначається, що Трамп заявив - правила дебатів у вересні будуть такими ж, як і для червневих дебатів на CNN з президентом Джо Байденом.

Отже, дебати відбуватимуться стоячі, кандидати не можуть приносити нотатки чи “шпаргалки”. 

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Також ABС, де відбуватимуться дебати, запевнив, що це будуть “чесні та справедливі” дебати, і що жодна сторона не отримає запитань заздалегідь.

  • Раніше повідомлялось, що президентські дебати у США, заплановані на 10 вересня, під загрозою зриву. Дональд Трамп може відмовитися від виступу через пропозицію команди Камали Гарріс змінити правила та залишити у студії каналу ABC так звані "гарячі мікрофони".
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