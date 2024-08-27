Трамп призначив Кеннеді-молодшого до своєї перехідної команди

Дональд Трамп призначив двох людей до своєї перехідної команди, яка допоможе йому підібрати персонал і розробити політику щодо можливого другого терміну в Білому домі.
Про це повідомляє Politico.
Ними стали Роберт Кеннеді-молодший та Тулсі Габбард, колишня демократка.
“Оскільки широка коаліція прихильників і спонсорів президента Трампа розширюється, ми пишаємося тим, що Роберт Ф. Кеннеді-молодший і Тулсі Габбард були додані до команди Трампа/Венса з переходу”, - сказав старший радник кампанії Трампа Браян Хьюз.
Сам Кеннеді-молодший в інтерв’ю Такеру Карлсону підтвердив це призначення, і уточнив, що його запросили допомогти вибрати людей, які керуватимуть урядом.
- Минулого тижня незалежний кандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший припинив свою передвиборчу кампанію та підтримав кандидатуру республіканця Дональда Трампа.