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Словаччина позбавила тимчасово захисту соратника Медведчука

Йдеться про Артема Марчевського, який керував зареєстрованим у Чехії пропагандистським ресурсом Voice of Europe.

Словаччина позбавила тимчасово захисту соратника Медведчука
Артем Марчевський
Фото: zagittya.com.ua

Словаччина позбавила тимчасового захисту Артема Марчевського, керівника зареєстрованого у Чехії пропагандистського ресурсу Voice of Europe, передає Reuters.

Марчевського звинуватили у веденні проросійської кампанії впливу, повідомило словацьке Міністерство внутрішніх справ.

Соратник Віктора Медведчука отримав цьогоріч тимчасовий захист у Словаччині після того, як він втратив його у Чехії. Після перевірки його діяльності словацька влада скасувала Марчевському тимчасовий захист.

  • Цьогоріч у березні уряд Чехії розширив національний санкційний список на двох фізичних і одну юридичну особу. До санкційного списку потрапили екснардеп Віктор Медведчук і пропагандист Артем Марчевський.
  • Уже у травні проросійський пропагандист, ексгенпродюсер телеканалу "112 Україна" Марчевський отримав статус тимчасового захисту у Словаччині.
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