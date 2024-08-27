Словаччина позбавила тимчасово захисту соратника Медведчука

Йдеться про Артема Марчевського, який керував зареєстрованим у Чехії пропагандистським ресурсом Voice of Europe.

Словаччина позбавила тимчасового захисту Артема Марчевського, керівника зареєстрованого у Чехії пропагандистського ресурсу Voice of Europe, передає Reuters.

Марчевського звинуватили у веденні проросійської кампанії впливу, повідомило словацьке Міністерство внутрішніх справ.

Соратник Віктора Медведчука отримав цьогоріч тимчасовий захист у Словаччині після того, як він втратив його у Чехії. Після перевірки його діяльності словацька влада скасувала Марчевському тимчасовий захист.