Відновлення Охматдиту: оцінку збитків проводитиме Національний державний інститут

Оцінку збитків, завданих Охматдиту, проводитиме Національний державний інститут.

Про це на брифінгу повідомили голова Ради з відновлення Інна Іваненко та очільник БФ "Таблеточки", члени Ради В’ячеслав Биков.

За словами Іваненко, для початку відновлювальних робіт лікарні потрібно мати основні документи - дефектний акт (він покаже, які терміни потрібні для відновлення), кошторис і незалежну експертизу. Тоді за їхніми результатами можна оголошувати тендер.

"За результатами консультацій міністра з будівельними компаніями до скликання ради, найкраще рішення в країні - залучити Національний державний інститут до проведення оцінювальних робіт. Вони мають найбільшу експертизу в країні і найбільшу кількість персоналу. Нам кажуть, що можуть одразу залучити 100+ людей, які можуть почати максимально швидко, вони вже приступили. За роботу цього інституту погодився заплатити фонд "Таблеточки", - розповіла Іваненко.

В’ячеслав Биков повідомив, що вартість обстеження і складання проєктно-кошторисної документації становитиме майже три мільйони гривень."У Таблеточок є партнер, який виділив 10 млн на допомогу Охматдиту після атаки, з них 5 млн скерують на відбудову. З цих коштів зможемо провести оплату за роботу НДІ", - додав Биков.

Голова Ради з відновлення зазначила, що документи за даними експертизи можуть отримати 5-6 вересня. Опісля почнеться державна експертиза кошторису, а опісля можна приступати до оголошення тендеру.

"Ми готові залучити експертизу і найкращих фахівців у тендерних процедурах як організацій. Одна благодійна організація подала свою пропозицію залучення закупівельної компанії до процедур, Укренерго готові дати своїх закупівельників", - сказала Іваненко.

Відновлення "Охматдиту"