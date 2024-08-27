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Відновлення Охматдиту: оцінку збитків проводитиме Національний державний інститут

Вартість обстеження і складання проєктно-кошторисної документації становитиме майже три мільйони гривень.

Відновлення Охматдиту: оцінку збитків проводитиме Національний державний інститут
Охматдит після російського обстрілу
Фото: Макс Требухов

Оцінку збитків, завданих Охматдиту, проводитиме Національний державний інститут.

Про це на брифінгу повідомили голова Ради з відновлення Інна Іваненко та очільник БФ "Таблеточки", члени Ради В’ячеслав Биков.

За словами Іваненко, для початку відновлювальних робіт лікарні потрібно мати основні документи - дефектний акт (він покаже, які терміни потрібні для відновлення), кошторис і незалежну експертизу. Тоді за їхніми результатами можна оголошувати тендер.

"За результатами консультацій міністра з будівельними компаніями до скликання ради, найкраще рішення в країні - залучити Національний державний інститут до проведення оцінювальних робіт. Вони мають найбільшу експертизу в країні і найбільшу кількість персоналу. Нам кажуть, що можуть одразу залучити 100+ людей, які можуть почати максимально швидко, вони вже приступили. За роботу цього інституту погодився заплатити фонд "Таблеточки", - розповіла Іваненко.

В’ячеслав Биков повідомив, що вартість обстеження і складання проєктно-кошторисної документації становитиме майже три мільйони гривень."У Таблеточок є партнер, який виділив 10 млн на допомогу Охматдиту після атаки, з них 5 млн скерують на відбудову. З цих коштів зможемо провести оплату за роботу НДІ", - додав Биков.

Голова Ради з відновлення зазначила, що документи за даними експертизи можуть отримати 5-6 вересня. Опісля почнеться державна експертиза кошторису, а опісля можна приступати до оголошення тендеру.

"Ми готові залучити експертизу і найкращих фахівців у тендерних процедурах як організацій. Одна благодійна організація подала свою пропозицію залучення закупівельної компанії до процедур, Укренерго готові дати своїх закупівельників", - сказала Іваненко.

Відновлення "Охматдиту"

  • Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня кошти на відновлення збирали на декілька рахунків, зокрема й благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство". Номер цього рахунку офіційно поширювала лікарня. 
  • Для відновлення медзакладу оголосили приватний тендер, який проводив саме фонд – оскільки ці кошти не були на казначейському рахунку, то закупівлю можна було проводити без державного майданчика. Переможцем оголосили фірму, яка мала одну з найдорожчих пропозицій, але при цьому не мала досвіду виконання тендерів для держави. Після оприлюднення журналістами цих даних 2 серпня міністр охорони здоров'я, фонд, гендиректор лікарні зібрали пресконференції, на якій сказали, що договору з оголошеним переможцем ще не підписали. 
  • Також вони сказали, що пропозиції інших учасників відкинули через ознаки недоброчесності. Глава МОЗ Віктор Ляшко сказав, що фонд тепер має перерахувати зібрані ним 378 млн гривень на державний рахунок "Охматдиту", а тендер з приватного стане державним. Більше про це можна почитати в матеріалі "Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України".
  • 16 серпня гендиректор лікарні Володимир Жовнір звинуватив фонд у відмові переказувати кошти на рахунок лікарні. І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими. 
  • У фонді заявили, що в них зараз немає на переказ коштів підстав і фонд обдумає альтернативи використання коштів.
  • Міністр Ляшко тоді повідомив, що цим уже займаються правоохоронні органи, і після цього відсторонив Жовніра. Жовнір назвав це спільним рішенням.
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