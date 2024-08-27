Відновлення Охматдиту: оцінку збитків проводитиме Національний державний інститут

Оцінку збитків, завданих Охматдиту, проводитиме Національний державний інститут.
Про це на брифінгу повідомили голова Ради з відновлення Інна Іваненко та очільник БФ "Таблеточки", члени Ради В’ячеслав Биков.
За словами Іваненко, для початку відновлювальних робіт лікарні потрібно мати основні документи - дефектний акт (він покаже, які терміни потрібні для відновлення), кошторис і незалежну експертизу. Тоді за їхніми результатами можна оголошувати тендер.
"За результатами консультацій міністра з будівельними компаніями до скликання ради, найкраще рішення в країні - залучити Національний державний інститут до проведення оцінювальних робіт. Вони мають найбільшу експертизу в країні і найбільшу кількість персоналу. Нам кажуть, що можуть одразу залучити 100+ людей, які можуть почати максимально швидко, вони вже приступили. За роботу цього інституту погодився заплатити фонд "Таблеточки", - розповіла Іваненко.
В’ячеслав Биков повідомив, що вартість обстеження і складання проєктно-кошторисної документації становитиме майже три мільйони гривень."У Таблеточок є партнер, який виділив 10 млн на допомогу Охматдиту після атаки, з них 5 млн скерують на відбудову. З цих коштів зможемо провести оплату за роботу НДІ", - додав Биков.
Голова Ради з відновлення зазначила, що документи за даними експертизи можуть отримати 5-6 вересня. Опісля почнеться державна експертиза кошторису, а опісля можна приступати до оголошення тендеру.
"Ми готові залучити експертизу і найкращих фахівців у тендерних процедурах як організацій. Одна благодійна організація подала свою пропозицію залучення закупівельної компанії до процедур, Укренерго готові дати своїх закупівельників", - сказала Іваненко.
Відновлення "Охматдиту"
- Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня кошти на відновлення збирали на декілька рахунків, зокрема й благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство". Номер цього рахунку офіційно поширювала лікарня.
- Для відновлення медзакладу оголосили приватний тендер, який проводив саме фонд – оскільки ці кошти не були на казначейському рахунку, то закупівлю можна було проводити без державного майданчика. Переможцем оголосили фірму, яка мала одну з найдорожчих пропозицій, але при цьому не мала досвіду виконання тендерів для держави. Після оприлюднення журналістами цих даних 2 серпня міністр охорони здоров'я, фонд, гендиректор лікарні зібрали пресконференції, на якій сказали, що договору з оголошеним переможцем ще не підписали.
- Також вони сказали, що пропозиції інших учасників відкинули через ознаки недоброчесності. Глава МОЗ Віктор Ляшко сказав, що фонд тепер має перерахувати зібрані ним 378 млн гривень на державний рахунок "Охматдиту", а тендер з приватного стане державним. Більше про це можна почитати в матеріалі "Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України".
- 16 серпня гендиректор лікарні Володимир Жовнір звинуватив фонд у відмові переказувати кошти на рахунок лікарні. І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими.
- У фонді заявили, що в них зараз немає на переказ коштів підстав і фонд обдумає альтернативи використання коштів.
- Міністр Ляшко тоді повідомив, що цим уже займаються правоохоронні органи, і після цього відсторонив Жовніра. Жовнір назвав це спільним рішенням.