МОЗ отримало 60 тисяч доз комбінованої вакцини від 5 захворювань

Міністерство охорони здоров'я України отримало від ЮНІСЕФ 60 тисяч комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, що захищає дітей одразу від п’яти захворювань.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

ПЕНТА-Hib - це комбінована вакцина для профілактики у дітей першого року життя дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b (ХІБ) (з цільноклітинним кашлюковим компонентом).

Вакцину доставив Дитячий фонд ООН (UNICEF) за підтримки Уряду Японії.

Нагадаємо, що в Україні з 1 серпня посилили вакцинацію проти кашлюку, дифтерії та правцю серед дітей та дорослих, які пропустили планові щеплення у минулі роки.