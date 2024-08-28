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МОЗ отримало 60 тисяч доз комбінованої вакцини від 5 захворювань

Вакцину доставив Дитячий фонд ООН (UNICEF) за підтримки Уряду Японії. 

МОЗ отримало 60 тисяч доз комбінованої вакцини від 5 захворювань
Ілюстративне фото
Фото: Depositphotos/kerkezz

Міністерство охорони здоров'я України отримало від ЮНІСЕФ 60 тисяч комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, що захищає дітей одразу від п’яти захворювань.

Про це повідомила пресслужба МОЗ. 

ПЕНТА-Hib - це комбінована вакцина для профілактики у дітей першого року життя дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b (ХІБ) (з цільноклітинним кашлюковим компонентом). 

Вакцину доставив Дитячий фонд ООН (UNICEF) за підтримки Уряду Японії. 

Нагадаємо, що в Україні з 1 серпня посилили вакцинацію проти кашлюку, дифтерії та правцю серед дітей та дорослих, які пропустили планові щеплення у минулі роки.

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