МОЗ моніторить, чи купують медзаклади по Україні фуфломіцини – Дубров

Міністерство охорони здоров’я отримує розсилки з моніторингом закупівель медзакладів. Якщо там бачать так звані фуфломіцини, тобто препарати без доведеної ефективності, часто такі тендери зупиняють.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров, який сам досі є практикуючим лікарем-анестезіологом.

“Ми аналізували закупівлі закладами охорони здоров'я через Prozorro. До 30% лікарських засобів, які вони закуповували, не входять до Нацпереліку, до стандартів і протоколів. Яка мета? Важко відповісти. Є група активістів, які проводять моніторинг закупівель, мені на пошту приходять розсилки. Коли я передивляюся в Prozorro замовлення і бачу фуфломіцини, пересилаю це директору [місцевого] департаменту охорони здоров’я. У більшості випадків ці тендери просто припиняють”, – сказав Дубров.

Він пояснює, що ці недоказові препарати не включені у Національний перелік (мова про офіційний перелік основних безпечних ліків із доведеною ефективністю, які використовують під час лікування найпоширеніших хвороб в Україні – LB.ua).

“Додатково є дуже неприємна ситуація, коли замовляють препарати без доказової бази, отримуючи відкат від дистриб'ютора того чи іншого лікарського засобу. За це треба карати. Ми з цим боремось. Певні візити до лікарень призводили до зміни керівників відділеннь, які цим займались. В одній лікарні Запоріжжя військовослужбовцям замовляли фуфломіцини. Вони купували їх за свої гроші. Змінили там двох керівників відділень. Головний лікар про це не знав”, – сказав перший заступник міністра в МОЗ.

Повну розмову з Сергієм Дубровим читайте тут.