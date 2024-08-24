Укрнафта забрала кошти з фонду при Охматдиті і перерахує їх на офіційний рахунок лікарні

Компанія "Укрнафта", яка забрала свої 5 млн донату з оскандаленого благодійного фонду при Охматдиті, оголосила, що перерахує ці кошти на офіційний казначейський рахунок лікарні.

Після російської атаки компанія “Укрнафта” задонатила 5 мільйонів гривень - на збір для відновлення лікарні. Ці кошти перерахували благодійному фонду “Охматдит - Здорове дитинство”, який був вказаний як один з трьох реквізитів на офіційних ресурсах.

Однак після тривалого скандалу навколо відбудови лікарні, підозр у корупції представників благодійного фонду, початку розслідування поліції, відсторонення гендиректора лікарні на час перевірки, відмови благодійного фонду перераховувати кошти на офіційний казначейський рахунок лікарні через нібито відсутність правових підстав “Укрнафта” вирішила забрати свої кошти з фонду.

23 серпня керівник благодійного фонду Євген Вембер оприлюднив про це листа компанії і описав його як нібито підтвердження позиції фонду, що вони не можуть перерахувати кошти на офіційні рахунки лікарні через відсутність «цільового призначення» і чітких рахунків за це.

Утім, у тексті листа йшлося про те, що причинами такого рішення компанії стала і ситуація навколо лікарні, і кримінальні провадження, і відсторонення гендиректора Володимира Жовніра, і неможливість фонду гарантувати звіти про цільове використання допомоги.

Уже 24 серпня “Укрнафта” заявила, що компанії важливо, щоб кошти пішли безпосередньо на відбудову, а всі процеси були прозорими та знаходилися під суворим контролем.

“Тому компанія вирішила перерахувати ці кошти безпосередньо на офіційний казначейський рахунок НДСЛ "Охматдит" МОЗ України. Впевнені, що під контролем держави та Ради з відновлення Охматдиту, куди увійшли багато авторитетних людей з-поміж донорів, міжнародних та громадських організацій, кожна гривня буде витрачена прозоро та виключно на відбудову "Охматдиту". Громадськість буде пильнувати кожен крок. І вже скоро в відновлених приміщеннях Охматдиту знову лікуватимуть дітей”, – йдеться в заяві.