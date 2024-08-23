Сьогодні, 23 серпня, під час години запитань до уряду у Верховні Раді міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував виїзне засідання фонду, на рахунках якого “застрягли” кошти на відновлення “Охматдиту”. Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко (в дописі вказано, що на рахунках фонду 1 млрд грн, але це – загальна сума збору. Фонд отримав 378 млн гривень).
Вона розповіла, що запитала про те, коли кошти "з рахунків сумнівного благодійного фонду буде перераховано на рахунки лікарні; коли міністерство представить реалістичний план відновлення лікарні і захисту колективу та пацієнтів”. За її словами, Ляшко відповів, що у вівторок відбудеться виїзне засідання фонду в “Охматдиті”, де вирішать, як використовувати кошти.
Міністр повідомив, що 11 корпус в аварійному стані. Наразі чекають проєкт реконструкції. Буде паралельний процес ремонту і запуску в роботу лікарні.
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Також під час години запитань до уряду Ляшко повідомив, що кошти на відновлення “Охматдит” було зібрано на три рахунки. На рахунок Благодійного фонду, на рахунок лікарні і на рахунок UNITED 24. За його словами, жодна копійка не витрачена.
Крім того, за словами міністра, створюється Рада з відновлення, до якої увійшли благодійники, міжнародні та громадські організації. Зараз відбувається погодження всіх кроків з відновлення.
- Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня кошти на відновлення збирали на декілька рахунків, зокрема й благодійного фонду "Охматидт – здорове дитинство". Номер цього рахунку офіційно поширювала лікарня.
- Для відновлення медзакладу оголосили приватний тендер, який проводив саме фонд – оскільки ці кошти не були на казначейському рахунку, то закупівлю можна було проводити без державного майданчика. Переможцем оголосили фірму, яка мала одну з найдорожчих пропозицій, але при цьому не мала досвіду виконання тендерів для держави. Після оприлюднення журналістами цих даних 2 серпня міністр охорони здоров'я, фонд, гендиректор лікарні зібрали пресконференції, на якій сказали, що договору з оголошеним переможцем ще не підписали. Також вони сказали, що пропозиції інших учасників відкинули через ознаки недоброчесності.
- Міністр Віктор Ляшко сказав, що фонд тепер має перерахувати зібрані ним 378 млн гривень на державний рахунок "Охматдиту", а тендер з приватного стане державним. Більше про це можна почитати в матеріалі "Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України".
- 16 серпня Володимир Жовнір, гендиректор лікарні, звинуватив фонд у відмові переказувати кошти на рахунок лікарні. І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими.
- У фонді сказали, що в них зараз немає на переказ коштів підстав і фонд обдумає альтернативи використання коштів.
- Ляшко сказав, що цим уже займаються правоохоронні органи, і після цього відсторонив Жовніра. Жовнір назвав це спільним рішенням.
- Тим часом очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький став заступником голови Ради з відновлення "Охматдиту".