Міністр каже, що на цьому засіданні мають вирішити, як використовувати зібрані кошти.

Сьогодні, 23 серпня, під час години запитань до уряду у Верховні Раді міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував виїзне засідання фонду, на рахунках якого “застрягли” кошти на відновлення “Охматдиту”. Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко (в дописі вказано, що на рахунках фонду 1 млрд грн, але це – загальна сума збору. Фонд отримав 378 млн гривень).

Вона розповіла, що запитала про те, коли кошти "з рахунків сумнівного благодійного фонду буде перераховано на рахунки лікарні; коли міністерство представить реалістичний план відновлення лікарні і захисту колективу та пацієнтів”. За її словами, Ляшко відповів, що у вівторок відбудеться виїзне засідання фонду в “Охматдиті”, де вирішать, як використовувати кошти.

Міністр повідомив, що 11 корпус в аварійному стані. Наразі чекають проєкт реконструкції. Буде паралельний процес ремонту і запуску в роботу лікарні.

Також під час години запитань до уряду Ляшко повідомив, що кошти на відновлення “Охматдит” було зібрано на три рахунки. На рахунок Благодійного фонду, на рахунок лікарні і на рахунок UNITED 24. За його словами, жодна копійка не витрачена.

Крім того, за словами міністра, створюється Рада з відновлення, до якої увійшли благодійники, міжнародні та громадські організації. Зараз відбувається погодження всіх кроків з відновлення.