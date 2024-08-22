МВС хоче цьогоріч відкрити центри ментального здоров'я і протезування в Україні

Наразі триває підготовка спеціалістів, щоб ветеранам могли надавати допомогу на етапі відпусток і лікувань.

У 2024 році Міністерство внутрішніх справ має намір відкрити центри ментального здоров'я і протезування в Україні.

Про це заявив глава відомства Ігор Клименко на VII Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми цього року маємо амбітну мету відкрити центр ментального здоров'я і центр протезування. Центр ментального здоров'я - це і соматичні вади, які є у наших військових, і психіатричні проблеми", - сказав Клименко.

Він додав, що ветерани мають проблеми з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), тож наразі триває підготовка спеціалістів, які зможуть надавати ветеранам допомогу на етапі відпусток і лікувань.