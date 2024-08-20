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Більше 100 медиків в Україні пройшли короткострокові курси із протезування, - Жолнович

Безпосередньо протезують в Україні  60 компаній.  

Більше 100 медиків в Україні пройшли короткострокові курси із протезування, - Жолнович
Центр протезування та ортезування UNBROKEN
Фото: UNBROKEN

Вперше за історію України запровадили професію протезиста-ортезиста - розробили професійні стандарти, ввели класифікатор професій та посад, розпочали навчання на бакалаврських і магістерських програмах.

Про це  в інтерв'ю Укрінформу розповіла очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович.

Вона зазначила, що техніків-інженерів у Львівській політехніці на бакалаврських програмах небагато, але ще три медичні виші у вересні розпочнуть набір на цю спеціальність.

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“І з Харківським медичним університетом ми розпочали короткострокові курси, щоби підсилити вміння і якості тих, хто вже працює в цій галузі. Адже у медиків різна спеціалізація, а ми даємо їм єдині стандарти. І на таких короткострокових курсах ми підготували понад сто фахівців”, - наголосила Жолнович. 

Вона додала, що безпосередньо протезують в Україні 60 компаній. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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