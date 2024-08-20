На Тернопільщині після пожежі через обстріл РФ вміст хлору у повітрі перевищено від 4 до 10 разів, ‒ ОВА

Симптомами отруєння хлором є почервоніння очей, печіння та сухість в горлі, охриплість голосу, зниження артеріального тиску і тахікардія.

Через пожежу паливно-мастильних матеріалів внаслідок обстрілу окупантів у Тернопільській області спеціалісти виявили перевищення рівня вмісту хлору від 4 до 10 разів.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

Впродовж дня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб роблять заміри якості повітря та води на Тернопільщині.

Симптомами отруєння хлором є почервоніння очей, печіння та сухість в горлі, охриплість голосу, зниження артеріального тиску і тахікардія. При таких симптомах звертайтеся за допомогою до фахівців.

Аби мінімізувати шкоду від хімічно небезпечних речовин мешканцям радять:

обмежити перебування на відкритому повітрі;

закрити вікна та вентиляційні отвори в будинках;

розвісити змочені водою простирадла або тканину на вікнах;

пити велику кількість рідини.

“Ситуація залишається контрольованою”, ‒ зазначила генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Оксана Чайчук.