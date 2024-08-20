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На Тернопільщині після пожежі через обстріл РФ вміст хлору у повітрі перевищено від 4 до 10 разів, ‒ ОВА

Симптомами отруєння хлором є почервоніння очей, печіння та сухість в горлі, охриплість голосу, зниження артеріального тиску і тахікардія.

На Тернопільщині після пожежі через обстріл РФ вміст хлору у повітрі перевищено від 4 до 10 разів, ‒ ОВА
Фото: Тернопільска ОВА

Через пожежу паливно-мастильних матеріалів внаслідок обстрілу окупантів у Тернопільській області спеціалісти виявили перевищення рівня вмісту хлору від 4 до 10 разів.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.  

Впродовж дня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб роблять заміри якості повітря та води на Тернопільщині.  

Симптомами отруєння хлором є почервоніння очей, печіння та сухість в горлі, охриплість голосу, зниження артеріального тиску і тахікардія. При таких симптомах звертайтеся за допомогою до фахівців. 

Аби мінімізувати шкоду від хімічно небезпечних речовин мешканцям радять:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі;
  • закрити вікна та вентиляційні отвори в будинках;
  • розвісити змочені водою простирадла або тканину на вікнах;
  • пити велику кількість рідини.

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“Ситуація залишається контрольованою”, ‒ зазначила генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Оксана Чайчук.

  • У ніч проти вівторка, 20 серпня, на Тернопільщині під час повітряної тривоги спалахнула пожежа на промисловому об’єкті.
  • Через низьку якість повітря жителям області порадили при плануванні дня без потреби не виходити із дому, а також максимально обмежити перебування дітей на вулиці.
  • У ДСНС уточнили, що вночі ворог атакував один із промислових об'єктів на території області. Виникла пожежа. До ліквідації наслідків удару залучено понад 90 надзвичайників, 21 одиницю техніки, два пожежні потяги.
  • Наразі пожежу локалізовано. Триває ліквідація.
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