На місці пожежі працюють працівники ДСНС та поліції. Попередньо – без постраждалих.

У ніч проти вівторка, 20 серпня, на Тернопільшині під час повітряної тривоги спалахнула пожежа на промисловому об’єкті.

Про це повідомила Тернопільська ОВА у Telegram. Згодом у ДСНС уточнили, що пожежа зайнялася внаслідок атаки ворога.

"Про ситуацію, яка сталася вночі під час повітряної тривоги. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції", – йдеться у повідомленні ОВА.

У Тернопільському районі проводили заміри якості повітря. Жителям області порадили при плануванні дня без потреби не виходити із дому, а також максимально обмежити перебування дітей на вулиці.

Оновлено. У ДСНС уточнили, що в ночі ворог атакував один із промислових об'єктів на території області. Виникла пожежа. До ліквідації наслідків удару залучено понад 90 надзвичайників, 21 одиницю техніки, два пожежні потяги.

Наразі пожежу локалізовано. Триває ліквідація.

Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС