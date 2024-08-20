Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
ГоловнаСуспільствоПодії

На Тернопільщині ворог атакував промисловий об'єкт. Спалахнула потужна пожежа (оновлено)

На місці пожежі працюють працівники ДСНС та поліції. Попередньо – без постраждалих.

На Тернопільщині ворог атакував промисловий об'єкт. Спалахнула потужна пожежа (оновлено)
Рятувальники ліквідовують пожежу
Фото: ДСНС

У ніч проти вівторка, 20 серпня, на Тернопільшині під час повітряної тривоги спалахнула пожежа на промисловому об’єкті.

Про це повідомила Тернопільська ОВА у Telegram. Згодом у ДСНС уточнили, що пожежа зайнялася внаслідок атаки ворога.

"Про ситуацію, яка сталася вночі під час повітряної тривоги. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції", – йдеться у повідомленні ОВА.

У Тернопільському районі проводили заміри якості повітря. Жителям області порадили при плануванні дня без потреби не виходити із дому, а також максимально обмежити перебування дітей на вулиці.

Оновлено. У ДСНС уточнили, що вночі ворог атакував один із промислових об'єктів на території області. Виникла пожежа. До ліквідації наслідків удару залучено понад 90 надзвичайників, 21 одиницю техніки, два пожежні потяги.

Наразі пожежу локалізовано. Триває ліквідація.

Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies