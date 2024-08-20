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Вночі ворог завдав ракетного удару по об'єктах енергетики на Сумщині, без світла 72 населені пункти

Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Вночі ворог завдав ракетного удару по об'єктах енергетики на Сумщині, без світла 72 населені пункти
Фото: АрміяInform

У ніч на 20 серпня ворог завдав ракетного удару по об'єктах енергетики Глухівської громади, повідомила Сумська ОВА. 

Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилось 72 населені пункти, понад 18,5 тисяч абонентів.

Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Вже відновлено електропостачання частини об'єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору.

Зазначимо, цієї ночі ворог атакував Україну дронами та ракетами. У Повітряних силах завили, що вночі сили ППО збили "Іскандер-К", дві ракети Х-59 та 25 "шахедів".

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